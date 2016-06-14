Бальчун о задержке поездов из-за поломки прачечной: Халатное отношение к работе и безответственность

Виновные в задержке отправления из Киева пяти пассажирских поездов из-за сбоя в работе стирально-гладильного комплекса будут привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе публичной акционерной компании «Укрзализныця» со ссылкой на главу правления компании Войцеха Бальчуна.

"Выход из строя оборудования стирально-гладильного комплекса в Киеве и, как следствие, задержка поездов и сотни недовольных клиентов - результат халатного отношения к имуществу железной дороги и небрежного выполнения своих должностных обязанностей отдельными железнодорожниками... Председатель правления ПАО «Укрзализныця» предупредил, что все виновные во вчерашнем инциденте будут привлечены к ответственности", - сказано в сообщении.

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Так, глава правления компании не исключил, что выход из строя данного оборудования вагонного участка Киев-Пассажирский связан с устаревшей системой и несоответствующей организацией труда.

«Сегодня наши усилия будут направлены на то, чтобы наладить нормальную и прозрачную работу предприятия. Мы будем искоренять все несоответствия и не позволим саботировать работу отрасли», - цитирует пресс-служба Бальчуна.

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что сбой в работе стирально-гладильного комплекса Киева привел к задержке отправления 13 июня из столицы пяти пассажирских поездов в Трускавец, Москву, Константиновку, Лисичанск и Херсон, поскольку не было возможности оперативно укомплектовать составы бельем.

В этой связи "Укрзализныця" вернула средства за билеты в полном объеме на сумму свыше 38 тыс. грн более 200 пассажирам, которые отказались от поездки.