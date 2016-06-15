Пункт пропуска "Рава-Русская" сегодня не будет работать из-за забастовки польских таможенников

Пункт пропуска «Рава-Русская - Хребенное» на украинско-польской границе (Львовская область) сегодня не будет работать из-за забастовки польских таможенников.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского пограничного отряда.

Согласно сообщению, 15 июня в международном автомобильном пункте пропуска «Хребенное» Республика Польша, который находится напротив украинского пункта пропуска «Рава-Русская» возможно не будет работать таможенная служба Польши из-за вероятной забастовки работников таможенной службы.

«Просим учесть указанную информацию перед планированием поездки через границу, по возможности, следовать в более свободные соседние пункты пропуска», - отмечается в сообщении.

В то же время, по информации пресс-службы, перед пунктами пропуска Львовского пограничного отряда, а именно: «Рава-Русская», «Грушев», «Угринов», «Устилуг» на украинско-польском участке государственной границы сегодня наблюдается накопление транспортных средств, выезжающих из Украины.

По информации из открытых источников, на польской границе несколько дней продолжается локальная акция таможенников в форме поочередных забастовок в пунктах пропуска с требованиями повышения заработной платы.