На границе Украины с Польшей в очередях стоят почти 2 тысячи автомобилей

В пунктах пропуска на границе Украины с Польшей сегодня по состоянию на 10:00 в очередях стоят 1,82 тыс. автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы, на Волыни в пункте пропуска «Ягодин авто» в очереди стоят 370 автомобилей, в пункте пропуска «Устилуг» - 170 автомобилей.

Во Львовской области очереди зафиксированы в пунктах пропуска «Угринов» (350 автомобилей), «Рава-Русская» (200 автомобилей), «Грушев» (200 автомобилей), «Краковец» (250 автомобилей), «Шегини» (250 автомобилей), «Смильница» (30 автомобилей).

В пунктах пропуска на границе со Словацкой республикой, Венгрией и Румынией – очередей нет.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе Львовского пограничного отряда предупредили, что пункт пропуска «Рава-Русская - Хребенное» на украинско-польской границе (Львовская область) сегодня может не работать из-за забастовки польских таможенников.