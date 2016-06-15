Под Харьковом скорый поезд смертельно травмировал женщину.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, сегодня, 15 июня, около 6:30 в дежурную часть от оператора "102" поступила информация, что на станции "Липовый гай" скорый поезд сбил женщину.

По данным полиции, пострадавшая была доставлена в 4-ю больницу Харькова, где, не приходя в сознание, скончалась.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Сотрудниками полиции устанавливается личность погибшей. Решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.