Госпредприятие "Доринвест" может возглавить специалист Всемирного банка

Государственное предприятие "Доринвест", подчиняющееся Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и сопровождающее проекты по строительству и ремонту дорог за счет международных финансовых организаций, может возглавить специалист Всемирного банка по транспорту Евгений Булах.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве инфраструктуры.

По словам источника, в течение последних недель идет борьба за кресло главы "Доринвеста" между различными политическими силами.

"После того, как (министр инфраструктуры Владимир - УНИАН) Омелян принял решение уволить предыдущего руководителя Романа Гнатенко, представители различных политических сил включились в этот процесс. Идет огромное давление, в частности, со стороны народных депутатов", - сказал источник.

Он отметил, что "Доринвест" может возглавить Евгений Булах.

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"Такая вероятность есть. Это будет способствовать как увеличению доверия международных партнеров к Украине, так и более эффективному и прозрачному использованию средств", - сказал собеседник.

Также источник добавил, что позиция министра заключается в том, что государственные компании должны возглавлять профессионалы, свободные от политического влияния и без коррупционного шлейфа. "Но за "хлебные" места идет настоящая борьба. Никто не хочет просто так терять влияние над использованием государственных средств", - отметил источник.

Справка УНИАН. Компания "Доринвест" подчиняется Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), она сопровождает проекты по строительству и ремонту дорог за счет международных финансовых организаций.

Ранее в СМИ сообщалось, что Роман Гнатенко является кандидатом на пост главы "Укравтодора", именно его кандидатуру лоббируют во фракции "Блок Петра Порошенко", а именно - заместитель председателя фракции Анатолий Матвиенко.