Омелян назвал условия погашения "Укравтодором" долгов перед подрядчиками

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") полностью погасит задолженность перед подрядчиками за выполненные в 2012-2013 годах ремонтные работы на дорогах только после подтверждения качества дорожных работ соответствующими ведомствами, в частности, Государственной финансовой инспекцией и Службой безопасности Украины.

Об этом сообщил в интервью УНИАН министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"В общем долгов порядка 1,5 миллиарда гривень, но у нас есть основания полагать, что большая часть нарисована с потолка. В те годы это был фактически сговор между отдельными представителями "Укравтодора" или другими должностными лицами. Работы реально не выполнялись, или были далеки от того качества, как указано в акте-приеме, или совсем отсутствовали документы. Только тогда, когда мы получим подтверждение качества выполненных работ, перейдем к погашению долгов" - сообщил Омелян.

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Он напомнил, что счета порядка 10 областных служб "Укравтодора" были заблокированы из-за того, что с компаниями, которые выполняли дорожные работы в 2012-2013 годах, не рассчитались. В этой связи подрядчики пошли в суды, а те, в свою очередь, вынесли решение в их пользу и арестовали счета подразделений госагентства.

Он напомнил, что на прошлой неделе Кабинет министров Украины принял решение направить более 500 миллионов гривень на погашение задолженности перед подрядчиками за счет остатков средств на счетах "Укравтодора", полученных от размещения облигаций под госгарантии. Омелян подчеркнул, что решение вернуть долги было принято только после того, как суды подтвердили наличие задолженности, а СБУ и Госфининспеция - качество выполненных работ.

Министр подчеркнул, что это важное постановление правительства, которое позволит восстановить доверие дорожно-строительных компаний, работавших на украинском рынке.

"Этот шаг возвращает доверие бизнеса к власти - государство с опозданием и с определенными потерями, но рассчитывается по долгам... Моя позиция заключается в том, чтобы после принятия соответствующих законодательных изменений нормативного характера мы требовали от компаний, которые будут выигрывать тендеры, чтобы они полностью выполняли свою работу. Ведь сейчас у нас есть случаи, когда компании рождаются в течение одного дня и являются фактически прокладками. Поэтому мы не уверены в качестве их работы", - отметил глава Мининфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Кабинет министров Украины направит 513,6 миллиона гривень на погашение задолженности перед подрядчиками "Укравтодора" за ранее выполненные работы на автодорогах за счет остатков средств на счетах агентства, полученных от размещения облигаций под госгарантии.

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Как сообщали УНИАН в пресс-службе "Укравтодора", по состоянию на середину апреля текущего года из-за долгов перед подрядчиками за выполненные работы в период 2012-2013 годов, решениями судов были заблокированы счета в 10 службах автодорог: в Днепропетровской, Херсонской, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Ривненской областях. На балансе этих служб находится около 70 тысяч километров, или более 40% всех украинских автомобильных дорог общего пользования. "Укравтодор" подчеркивал, что на этой части дорог дорожники не смогут проводить ремонтные работы, потому что все средства, которые будут направлены из госбюджета, зависнут на арестованных счетах.

Кроме того, из-за заблокированных счетов служб возникли проблемы со своевременной выплатой зарплат работникам подразделений "Укравтодора".

По данным "Укравтодора", за период невыплаты долгов, с 2012 по 2016 годы перестали работать из-за финансовой несостоятельности около 60 дорожных предприятий. В целом, "Укравтодор" должен был погасить долги перед 69 украинскими подрядчиками, из них (по состоянию на середину апреля) работали около 10 компаний, которые не полностью утратили оборотный капитал.