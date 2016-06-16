Украина сделала еще один шаг для открытия неба ЕС: ратифицировано авиасоглашение с Кипром, Грецией и Польшей

Верховная Рада Украины ратифицировала два правительственных соглашения об авиационном сообщении с Грецией и Кипром.

За соответствующие решения проголосовали 279 и 269 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечается в пояснительных записках к документам, договоры приняты и подписаны в рамках участия Украины в Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.

"Ратификация документов позволит обеспечить работу надежного правового механизма международного уровня для реализации и активизации процесса двусторонних межгосударственных связей, будет содействовать развитию сотрудничества в авиационной отрасли, налаживанию деловых контактов и дальнейшему расширению географии полетов украинских авиакомпаний", - сказано в пояснительных записках.

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Представляя документы днем ранее, заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Роменский подчеркнул, что договоры с Грецией и Кипром были подписаны еще в 2013 и 2011 году соответственно, однако их полноценная реализация была невозможна в связи с невыполнением внутренних государственных процедур.

В свою очередь парламентарии - представители Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, подчеркивали, что подобные двухсторонние соглашения станут еще одним шагом на пути построения единого воздушного пространства ЕС и расширят как возможности украинских перевозчиков, так и возможности европейских перевозчиков на украинском авиарынке.

Кроме того, Верховная Рада ратифицировала соглашение Украины с Польшей о воздушной перевозке.

За принятие соответствующего закона "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о воздушной перевозке" проголосовали 272 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Роменский сообщил, докладывая днем ранее по законопроекту №0100, что ратификация соглашения будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества Украины и Польши в области авиационного транспорта, налаживанию деловых связей, дальнейшему расширению географии полетов украинских авиакомпаний.

Как сообщал УНИАН, Украина ожидает подписания соглашения о совместном авиационном пространстве ("открытом небе") с ЕС в целом летом 2016 года.

12 марта 2013 года было подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Польши о воздушной перевозке. Соглашение направлено на формирование двусторонней договорно-правовой базы для осуществления международного регулярного воздушного сообщения между Украиной и Республикой Польша.