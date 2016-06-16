Омелян рассказал о планах Мининфраструктуры на текущий год

Министерство инфраструктуры Украины намерено в текущем году объявить тендер по привлечению компании для проведения ремонта наиболее проблемных участков судоходных шлюзов реки Днепр и углубления дна реки с целью возрождения судоходства по ней, сообщил в интервью УНИАН министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Ремонт (шлюзов - УНИАН) не проводился давно. Я надеюсь, что в этом году мы проведем тендер и начнем работы на наиболее проблемных участках шлюзов. Прежде всего, все зависит от бесперебойного финансирования. В этом году мы хотим использовать деньги так называемых европейских секторальных средств и начать ремонтные работы в период зимней навигации - как раз тогда, когда шлюзы фактически не будут работать", - сообщил Омелян.

Он подчеркнул, что шлюзы на Днепре сейчас находятся в "довольно плохом состоянии", в этой связи, на прошлой неделе группа американских инженеров завершила анализ технического состояния днепровских шлюзов и готовит отчет по итогам своей работы в Украине, в котором, в частности, будет определена стоимость капитального ремонта и модернизации этих сооружений.

Министр также сообщил, что в текущем году планируется провести еще один тендер по привлечению компании для проведения дноуглубления Днепра.

"Осторожно скажу, что дноуглубление будет. На прошлой неделе встречался с "Укрводпутем", интересовался их подготовкой, а также встретился с "Нибулоном". Они подтвердили, что готовы заниматься дноуглублением. Поэтому я надеюсь, что осенью мы сможем приступить к работам. Главное, чтобы компании приняли участие в тендере. У нас уже состоялось два тендера подряд, в которых приняла участие только одна компания, а нам необходимо, чтобы была конкуренция", - подчеркнул Омелян.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Мининфраструктуры сообщили, что объявленный в конце апреля публичный конкурс по углублению дна реки Днепр будет перезапущен в связи с недостаточным количеством участников для проведения тендера.

Средства на проведение дноуглубления Днепра выделит Администрация морских портов (АМПУ) в размере 30 миллионов гривень в виде возвратной помощи.

Проект дноуглубления Днепра был разработан институтом "Укрречтранспроект" по заказу одного из крупнейших производителей и экспортеров сельхозпродукции в Украине агрохолдинга "Нибулон" еще в 2013 году, однако так и не был реализован.

По расчетам Мининфраструктуры, ориентировочные сроки работ по углублению реки составят 2-3 месяца.

Кроме того, в 2012 году в Украине уже проводилась оценка состояния судоходных шлюзов, по результатам которой на ремонт и восстановление шлюзов необходимо было выделить 280 миллионов гривень. Однако в Мининфраструктуры выразили сомнение в объективности такого анализа, в связи с чем запланировали провести новую оценку.

По мнению экспертов, основными факторами, сдерживающими грузовое и пассажирское речное судоходство, а также мешающими наращиванию объемов речных грузоперевозок, являются аварийно-опасные участки в Днепровском и Днепродзержинском водохранилищах и недостаточная пропускная способность судового хода реки Южный Буг.

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