Рада отклонила постановление, блокирующее подписание закона о снижении акцизов на импорт б/у авто

Верховная Рада отклонила постановление, блокирующее подписание ранее принятого закона о снижении акцизов на импорт б/у автомобилей.

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За принятие постановления «Об отмене решения Верховной Рады Украины от 31 мая 2016 о принятии во втором чтении и в целом как закон проекта Закона Украины о внесении изменений в подраздел 5 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украина по стимулированию развития рынка бывших в употреблении транспортных средств» проголосовал 1 депутат (из «Блока Петра Порошенко») из 313 присутствовавших в зале.

Таким образом депутаты разблокировали возможность подписания закона о снижении акцизов на импорт б/у автомобилей спикером парламента Андреем Парубием, и его направление на подпись президенту.

Данное постановление внес в парламент в начале июня народный депутат Украины Дмитрий Святаш. В постановлении указывается, что принятый ранее закон о снижении акцизов на импорт б/у автомобилей был принят с нарушением установленной регламентом процедуры, поскольку спикер подписал принятый закон и направил его на подпись президенту, несмотря на то, что был зарегистрирован проект постановления о его отмене.

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В соответствии с регламентом Верховной Рады, если зарегистрирован проект постановления об отмене закона, то председатель не вправе до голосования за такое постановление парламентом Украины подписывать закон и давать его на подпись президенту Украины. Если при голосовании за постановление об отмене закона не будет 226 голосов, то тогда председатель Верховной Рады сможет подписать закон.

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2016 года Рада приняла закон «О внесении изменений в подраздел 5 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств (регистрационный номер 3251)». За данное решение проголосовали 237 народных депутатов.

Законом предусмотрено значительное снижение акцизов на импорт подержанных автомобилей, за исключением авто происхождением из страны-оккупанта (агрессора) относительно Украины.

В частности, до голосования за этот законопроект депутаты проголосовали за поправку, согласно которой законопроект вступит в силу с 1 числа следующего месяца после его опубликования. Во время голосования этой поправки председатель налогового комитета парламента Нина Южанина отметила, эта норма противоречит положениям Налогового кодекса и законопроект должен вступить в силу с 1 января 2017 года. Депутатам пришлось трижды голосовать для принятия этой поправки.

Кроме того, указанной поправкой срок действия этого законопроекта установлен на 2,5 года.