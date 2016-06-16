Парубий подписал закон о снижении акцизов на импорт б/у автомобилей

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс для стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств, которым предполагается на 2,5 года значительное снижение акцизов на импорт б/у автомобилей.

Спикер подписал данный документ уже второй раз, поскольку первый раз была нарушена процедура: закон не мог быть подписан из-за внесенного проекта постановления о его отмене. Сегодня утром Верховная Рада отклонила постановление, блокирующее подписание данного закона, принятого Верховной Радой 31 мая.

До голосования за данный законопроект депутаты проголосовали за поправку, согласно которой законопроект вступит в силу с 1 числа следующего месяца после его публикации. В ходе голосования данной поправки глава налогового комитета парламента Нина Южанина отметила, что данная норма противоречит положениям Налогового кодекса и законопроект должен вступить в силу с 1 января 2017 года.

Депутатам пришлось трижды голосовать для принятия данной поправки. Кроме того, указанной поправкой срок действия данного законопроекта установлен на 2,5 года.

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Законопроект касается импорта всех б/у автомобилей, за исключением авто из страны-оккупанта (агрессора) по отношению к Украине.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июня отклонила постановление, блокирующее подписание ранее принятого закона о снижении акцизов на импорт б/у автомобилей.

За принятие данного постановления проголосовал 1 депутат (из "Блока Петра Порошенко") из 313 присутствовавших в зале.

Отклонив постановление, депутаты разблокировали возможность подписания спикером и президентом.

Данное постановление внес в парламент в начале июня народный депутат Украины Дмитрий Святаш ("Видродження").