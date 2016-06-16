Рада одобрила упрощение грузоперевозок между Украиной и Венгрией

Верховная Рада ратифицировала соглашение Украины с Венгрией о международных комбинированных перевозках, которое направлено на облегчение провоза грузов автотранспортом по территории обеих стран до терминалов для комбинированных перевозок.

За принятие соответствующего закона "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Венгрии о международных комбинированных перевозках" проголосовали 243 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Роменский сообщил, докладывая днем ранее по законопроекту №0098, что соглашение направлено на улучшение нормативно-правовой базы украинско-венгерских отношений в сфере транспорта и улучшение условий осуществления грузовых автоперевозок между Украиной и Венгрией.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в соответствии с данным соглашением, перевозки грузов автомобильным транспортом от границы с Венгрией до терминалов для комбинированных перевозок, определенных компетентными органами стран и располагающимися на воздушном расстоянии не более 60 км от общей границы государств, осуществляется на льготных условиях. Так, комбинированные перевозки возможны в обе стороны без необходимости получать разрешение на перевозку по автодорогам, а также на территории Украины - без уплаты дорожных сборов, а на территории Венгрии - без уплаты налога на автотранспортные средства.

Соглашение вступает в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего уведомления о выполнении странами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Как сообщал УНИАН, 28 марта 2013 года было подписано Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Венгрии о международных комбинированных перевозках.