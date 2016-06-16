"Тихая забастовка" польских таможенников: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге помощник председателя Государственной пограничной службы - пресс-секретарь Олег Слободян.

"По состоянию на утро ситуация принципиально не изменилась. Существенные скопления автотранспорта мы наблюдаем на всех направлениях", - сказал Слободян.

По его словам, забастовка привела к существенному снижению темпов работы контрольных служб как с польской, так и с украинской стороны, поскольку пограничники и таможенники не могут оформлять больше автомобилей, чем принимает польская сторона.

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Слободян отметил, что для уменьшения скопления автотранспорта Госпогранслужба инициировала ряд совместных мероприятий с местными органами власти с целью информирования граждан о временных затруднениях и перенаправления потоков автотранспорта на другие, более свободные направления, чтобы избежать конфликтных ситуаций среди граждан во время ожидания.

"Мероприятия продолжаются, сегодня утром две рабочие группы из администрации Госпогранслужбы отправились на границу для решения насущных проблем на месте", - добавил Слободян.

Как сообщалось, на украинско-польской границе продолжается так называемая "тихая забастовка" польских таможенников. Они протестуют против ликвидации Таможенной службы и объединения с налоговиками.