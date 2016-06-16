В Одессе собираются поднять стоимость проезда в общественном транспорте

Предприятие «Одесгорэлектротранс» предлагает повысить стоимость проезда в трамваях и троллейбусах, иначе «не выживет». Об этом заявил директор КП Дмитрий Жеман, передает "Думская".

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Скорее всего, вопрос о повышении тарифа рассмотрят на ближайшем заседании горисполкома. Само же подорожание запланировано на осень. Максимально ОГЭТ хочет поднять цены до 3 грн, минимально — до 2,5 грн. Сейчас проезд на электротранспорте стоит 2 гривни с человека.

Эти расчеты должны утвердить департаменты экономики и транспорта, а на исполком проект вынесет профильный заместитель городского головы.

Также сообщается, что бюджетная комиссия обсудила инициативу «Одесгорэлектротранса» относительно создания скоростной трамвайной линии «Север-Юг». Как известно, на первом этапе предприятие хотело взять кредит на 200 млн грн, половина которого пошла бы на обновление подвижного состава, а вторая — на перекладку путей и установку оград в Суворовском районе.

Депутаты, однако, устремления «Электротранса» поддержали не полностью, дав добро лишь на 100 миллионов, которые потратят на покупку новых трамваев.

Ремонт путей будет осуществлять управление дорожного хозяйства — скорее всего, за бюджетный счет и силами известного подрядчика.