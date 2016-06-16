В Европе продажи легковых автомобилей растут 33-й месяц подряд

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-мае 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 9,9% – до 6,4 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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"Все основные рынки показали рост, способствуя общему подъему рынка ЕС", – сказано в отчете.

В частности, авторынки Италии, Испании и Франции за указанный период продемонстрировали двузначный показатель роста по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – на 20,5%, 12,5% и 10,5% соответственно. Далее за ними следуют Германия с показателем прироста 6,8% и Великобритании с 4,1%.

Согласно опубликованным данным, в мае продажи авто увеличились на 16% – до 1,288 млн единиц, рост продаж продолжился 33-й месяц подряд.

"Эти результаты близки к маю 2008 года, как раз перед тем как экономический кризис ударил по автомобильной промышленности", - отметили в ассоциации.

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При этом в мае почти все основные европейские рынки продемонстрировали позитивную динамику. Продажи в Италии выросли на 27,3%, во Франции – на 22,3%, в Испании – на 20,9%, в Германии – 11,9%, в Великобритании – на 2,5%.

Среди автомобильных брендов лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании в январе-мае 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилась до 23,8% с 24,9%, а продажи по сравнению с прошлогодним результатом выросли на 5,1% – до 1,52 млн автомобилей. При этом все из входящих в концерн брендов показали рост продаж: Volkswagen – на 1,1%, Audi – на 13,5%, Skoda – на 10,2%, Porsche – на 4% и другие.

Главный конкурент Volkswagen, автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в январе-мае увеличил продажи на 8,1% – до 668,29 тыс. единиц, а доля компании незначительно сократилась – до 10,5%.

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Концерн Renault Group, занимающий третье место на европейском авторынке и объединяющий бренды Renault и DACIA, также увеличила продажи за отчетный период – на 10,7%, до 626,38 тыс. авто, доля компании увеличилась до 9,8%.

Увеличили продажи и компании Ford – на 6,9%, BMW – на 14,2%, FCA – на 18,1%, Daimler – на 15,1% (в том числе бренд Mercedes – на 15,3% и Smart – на 13,3%), Opel Group – на 10,2%.

Продажи японских автопроизводителей Mazda и Toyota в Европе за 5 месяцев увеличились на 29,4% и на 7,9% соответственно. Корейские бренды Kia и Hyundai показали рост на 14,9% и на 9,6%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-апреле 2016 года увеличились на 8,5% – до 4,695 млн единиц.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.