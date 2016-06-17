Всемирный банк поможет Украине разработать стратегию развития транспортных коридоров

Всемирный банк как один из основных кредиторов Украины готов помочь нашей стране в разработке стратегии развития транспортных коридоров и автомобильных дорог.

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Об этом на своей странице в социальной сети Fаcebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Гройсман находится с визитом в США, где уже провел ряд важных встреч, в том числе с директором-распорядителем и главным операционным директором Всемирного банка Шри Мульяни Индравати.

«Договорились о том, что Всемирный банк поможет нам разработать стратегию развития транспортных коридоров и автомобильных дорог для Украины, а также оценить необходимые для ее реализации ресурсы и определить, где необходимо тратить бюджетные деньги, а где кредитные или частные. Такой стратегии у нас никогда не было, а ее реализация может стать одним из двигателей экономического роста», - написал глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, Всемирный банк реализует в Украине сразу несколько проектов строительства автомобильный дорог на общую сумму более 1 млрд долл. Заинтересованность банка в дорожной инфраструктуре продиктована сразу несколькими причинами, ключевые из которых – то, что Украина находится на пересечении транспортных коридоров, однако только 46% украинских дорог частично отвечают современным требованиям.

8 июня Кабмин принял решение о выделении в общей сложности более 5 млрд грн на восстановление украинских дорог. В дальнейшем, по решению правительства, будет сформирован Дорожный фонд, который, как ожидается, заработает уже с 2017 года.

Ранее Гройсман сообщал, что Кабинет министров рассчитывает в текущем году направить порядка 18-19 млрд грн на ремонт и строительство автомобильных дорог государственного и местного значения. В целом в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1700 км дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.