В России усмотрели в электромобилях новый вызов: Tesla не нравится Минэнерго

Глава Минэнерго России Александр Новак назвал быстрое распространение электромобилей одним из вызовов, стоящим перед нефтяной отраслью, передает «Газета.Ru».

Но электромобили еще не меняют мир, сказал он на деловом завтраке Сбербанка «Жизнь после нефти».

Читайте такжеЭлектромобили в Украине: когда розетка вытеснит бензоколонкуГлава Сбербанка Герман Греф не согласился с утверждением министра и признался, что владеет автомобилем Tesla.

«Я как владелец «Теслы» с вами абсолютно не согласен, — это абсолютно другое качество, которое люди пока не могут разделить из-за высокой цены», — сказал Греф.

Он добавил, что эта машина такая же «умная», как BMW, Mercedes и другие монстры автомобильного рынка.