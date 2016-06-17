Киевлянам обещают Wi-Fi на 10 перегонах метро до конца лета

Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi появится на 10 перегонах киевского метрополитена до конца лета текущего года, сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

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"Работы активно продолжаются. Так, к концу лета планируют развернуть сеть на перегонах "Лукьяновская" - "Золотые ворота", "Гидропарк" - "Днепр", "Дорогожичи" - "Лукьяновская", "Днепр" – "Арсенальная", "Арсенальная" – "Крещатик", "Крещатик" – "Театральная", "Театральная" – "Университет", "Почтовая площадь" – "Майдан Незалежности", "Золотые ворота" – "Дворец спорта", "Дворец спорта" – "Кловская", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, сеть Wi-Fi уже подключена на двух перегонах между станциями столичного метрополитена "Майдан Незалежности" - "Площадь Льва Толстого" и "Льва Толстого" - "Олимпийская".

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В целом, бесплатный скоростной интернет уже работает в тестовом режиме на 11 станциях метро: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Крещатик", "Университет", "Театральная", "Дворец спорта", "Кловская", "Лукьяновская", "Золотые ворота", "Олимпийская", "Арсенальная".

Кроме того, сетью Wi-Fi оборудованы 130 вагонов, или 26 поездов столичной подземки.

"В каждом вагоне устанавливается по две точки доступа...После того как покрытие в тоннелях станет целостным, все вагоны оборудуют специальными информационными стикерами", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что запуск скоростного бесплатного интернета в метро на первых трех центральных станциях («Олимпийская», «Площадь Льва Толстого», «Майдан Незалежности») состоялся в сентябре 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, 17 мая директор коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский сообщил УНИАН, что в сентябре сеть Wi-Fi будет запущена еще на 12 станциях, а полноценное покрытие Wi-Fi на всех станциях и перегонах киевского метрополитена должно появиться в 1-м квартале 2017 года.

В декабре 2014 года компания Mosquito Mobile приняла участие и победила в тендере на строительство сети, которая должна охватить 52 станции, туннели линий метрополитена протяженностью 67,5 км (в случае открытия новых станций и строительства новых перегонов – их тоже), а также 824 единицы подвижного состава.

Общая сумма инвестиций в строительство, согласно конкурсным предложениям, составит 100 млн грн. При этом в создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города оператор вложит 10 млн грн.