"Топливный скандал": Mitsubishi выплатит компенсацию владельцам 620 тысяч автомобилей
Выплаты получат владельцы четырех моделей малолитражек, на которых подтасовывались данные тестов по расходу топлива.
Японский автоконцерн Mitsubishi Motors пообещал выплатить владельцам 620 тысяч малолитражных автомобилей по 100 тысяч иен (960 долларов) за автомобиль в связи с топливным скандалом, сообщает Прайм со ссылкой на заявление руководства компании.
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"Выплаты касаются владельцев четырех моделей малолитражек, на которых в течение длительного времени подтасовывались данные тестов по расходу топлива", - говорится в сообщении.
Mitsubishi Motors в апреле признала, что в течение 25 лет с 1991 года проводила испытания своих автомобилей и замеры силы трения между колесами и автодорожным покрытием - данных, влияющих на показатели расхода топлива автомобиля, - не подчиняясь регламентированным государством правилам, чтобы добиться хороших показателей расхода топлива. В результате разница между заявленными и реальными показателями достигала 15%.
Общие суммы выплат составят, по подсчетам агентства Киодо, около 65 миллиардов иен (625 миллионов долларов).