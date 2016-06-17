"Топливный скандал": Mitsubishi выплатит компенсацию владельцам 620 тысяч автомобилей

Японский автоконцерн Mitsubishi Motors пообещал выплатить владельцам 620 тысяч малолитражных автомобилей по 100 тысяч иен (960 долларов) за автомобиль в связи с топливным скандалом, сообщает Прайм со ссылкой на заявление руководства компании.

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"Выплаты касаются владельцев четырех моделей малолитражек, на которых в течение длительного времени подтасовывались данные тестов по расходу топлива", - говорится в сообщении.

Mitsubishi Motors в апреле признала, что в течение 25 лет с 1991 года проводила испытания своих автомобилей и замеры силы трения между колесами и автодорожным покрытием - данных, влияющих на показатели расхода топлива автомобиля, - не подчиняясь регламентированным государством правилам, чтобы добиться хороших показателей расхода топлива. В результате разница между заявленными и реальными показателями достигала 15%.

Общие суммы выплат составят, по подсчетам агентства Киодо, около 65 миллиардов иен (625 миллионов долларов).