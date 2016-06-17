"Антонов" будет использовать при сборке самолетов канадские комплектующие

Государственное предприятие "Антонов", на базе которого будет сформирован украинский самолетостроительный кластер, объединяющий все авиастроительные предприятия страны, заключил контракты с канадской корпорацией CMC Electronics Inc на поставку оборудования для самолетов семейства Ан, сообщили в пресс-службе ГП "Антонов".

"В рамках реализации программы импортозамещения ГП "Антонов" заключил контракты с интернациональной корпорацией CMC Electronics Inc на поставку оборудования, в частности, систем экранной индикации, автопилота и навигационного вычислителя для установки на реактивные самолеты семейства Ан-148, Ан-158, Ан -178", - сказано в сообщении.

В частности, согласно условиям договора, оборудование производства канадской компании, адаптированное для использования на самолетах "Антонов", будет сертифицировано этой компанией в Transport Canada в соответствии с западными стандартами и нормами.

"Это является очень важным фактором для обеспечения дальнейшей сертификации по европейским нормам самолета в целом", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, CMC Electronics будет поставлять оборудование в рамках модернизации самолетов семейства Ан-124-100 авиатранспортного подразделения "Антонова" - авиакомпании "Авиалинии Антонова".

"Установка этих сертифицированных комплектующих обеспечит самолеты Ан-124 "Руслан" возможностью выполнять полеты по современным и перспективным навигационным спецификациям", - подытожили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года азербайджанская компания Silk Way Airlines и "Антонов" заключили соглашение на поставку 10 самолетов Ан-178, который пока существует в единственном экземпляре.

7 мая состоялся первый полет нового транспортного самолета Ан-178, разработанного на базе пассажирского самолета Ан-158. После выполнения тестовых полетов самолет приступит к программе летных испытаний.

По оценкам руководства ГП "Антонов", потребность авиарынка в сегменте грузовых самолетов типа Ан-178 на период до 2032 года составляет 200 единиц.

Справка УНИАН. ГП "Антонов" является крупнейшим в Украине самолетостроительным предприятием, на базе которого, по решению госконцерна "Укроборонпром", будет создана Украинская авиастроительная корпорация. В нее войдут профильные научно-исследовательские институты, госпредприятие "Новатор", Харьковский машиностроительный завод "ФЕД", Харьковское агрегатное конструкторское бюро, завод "Маяк".

CMC Electronics Inc. производит авионику, является дочерней компанией Esterline Technologies Corporation (США).