"Антонов" будет использовать при сборке самолетов канадские комплектующие

18:55, 17 июня 2016
Транспорт/Связь
1648

Компания CMC Electronics Inc будет поставлять ГП "Антонов" системы экранной индикации, автопилота и навигационного вычислителя для Ан-148, Ан-158 и Ан -178.

А

Государственное предприятие "Антонов", на базе которого будет сформирован украинский самолетостроительный кластер, объединяющий все авиастроительные предприятия страны, заключил контракты с канадской корпорацией CMC Electronics Inc на поставку оборудования для самолетов семейства Ан, сообщили в пресс-службе ГП "Антонов".

"В рамках реализации программы импортозамещения ГП "Антонов" заключил контракты с интернациональной корпорацией CMC Electronics Inc на поставку оборудования, в частности, систем экранной индикации, автопилота и навигационного вычислителя для установки на реактивные самолеты семейства Ан-148, Ан-158, Ан -178", - сказано в сообщении.

В частности, согласно условиям договора, оборудование производства канадской компании, адаптированное для использования на самолетах "Антонов", будет сертифицировано этой компанией в Transport Canada в соответствии с западными стандартами и нормами.

"Это является очень важным фактором для обеспечения дальнейшей сертификации по европейским нормам самолета в целом", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, CMC Electronics будет поставлять оборудование в рамках модернизации самолетов семейства Ан-124-100 авиатранспортного подразделения "Антонова" - авиакомпании "Авиалинии Антонова".

"Установка этих сертифицированных комплектующих обеспечит самолеты Ан-124 "Руслан" возможностью выполнять полеты по современным и перспективным навигационным спецификациям", - подытожили в пресс-службе.

Читайте также"Антонов" поднял в небо восстановленный самолет Ан-22 "Антей" (фотогалерея)

Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года азербайджанская компания Silk Way Airlines и "Антонов" заключили соглашение на поставку 10 самолетов Ан-178, который пока существует в единственном экземпляре.

7 мая состоялся первый полет нового транспортного самолета Ан-178, разработанного на базе пассажирского самолета Ан-158. После выполнения тестовых полетов самолет приступит к программе летных испытаний.

По оценкам руководства ГП "Антонов", потребность авиарынка в сегменте грузовых самолетов типа Ан-178 на период до 2032 года составляет 200 единиц.

Справка УНИАН. ГП "Антонов" является крупнейшим в Украине самолетостроительным предприятием, на базе которого, по решению госконцерна "Укроборонпром", будет создана Украинская авиастроительная корпорация. В нее войдут профильные научно-исследовательские институты, госпредприятие "Новатор", Харьковский машиностроительный завод "ФЕД", Харьковское агрегатное конструкторское бюро, завод "Маяк".

CMC Electronics Inc. производит авионику, является дочерней компанией Esterline Technologies Corporation (США).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter