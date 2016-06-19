Иран обновляет воздушный флот: власти заменят 230 из 250 пассажирских самолетов

Иран намерен заменить большинство пассажирских самолетов. Об этом заявил глава Организации гражданской авиации Исламской Республики Иран Али Абедзаде, со ссылкой на Reuters пишет "Слон".

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По его словам, будут заменены 230 из 250 пассажирских самолетов.

Он также напомнил о сделке с американской Boeing по покупке сотни самолетов. Ранее сообщалось, что компания еще должна получить разрешение правительства США на поставку лайнеров Тегерану.

В январе Иран заключил контракт с европейской Airbus на поставку 118 лайнеров. Называлась сумма сделки – $27 млрд.

Как сообщал УНИАН, Иран и "шестерка" международных переговорщиков ранее достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В апреле управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Рукнеддин Джавади (Rokneddin Javadi) говорил, что экспорт нефти достигнет 2 миллионов баррелей в сутки в течение ближайшего месяца, а на досанкционный уровень страна выйдет в июне. Как отмечает NIOC, в 2011 году Иран экспортировал около 2,2 миллиона баррелей в сутки, а добыча составляла около 4 миллионов баррелей.