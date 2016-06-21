Украина хочет наладить авиасообщение с Канадой из Киева
Министр инфраструктуры также высказал заинтересованность в присутствии на украинском авиационном рынке национальной и крупнейшей авиакомпании в Канаде Air Canada.
Украина заинтересована в установлении прямого авиационного сообщения между столицей Украины Киевом и крупнейшим городом Канады Торонто, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе встречи с руководством авиакомпании Air Canada, которая состоялась 21 июня в Торонто, передает пресс-служба министерства.
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"Мы заинтересованы в прямом авиасообщении между Киевом и Торонто", - цитирует пресс-служба Омеляна.
Согласно сообщению, министр инфраструктуры также высказал заинтересованность в присутствии на украинском авиационном рынке национальной и крупнейшей авиакомпании в Канаде Air Canada и пригласил представителей авиаперевозчика посетить Украину.
"Открытие прямого воздушного сообщения между Украиной и Канадой будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия по всем направлениям", - отмечается в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в середине мая 2016 года в Госавиаслужбе сообщили, Украина и Эстония сняли обоюдные ограничения по количеству авиакомпаний, осуществляющих перелеты между странами. Также обоюдные ограничения по количеству регулярных рейсов были сняты между Украиной и Арменией. В начале апреля аналогичная договоренность была достигнута с Польшей, а в марте - с Италией.
Согласно программе действий правительства на 2016 год, Кабинет министров Украины намерен до конца года подписать Соглашение о совместном авиационном пространстве ("открытом небе") между Украиной и Европейским Союзом.
В январе текущего года вступило в силу подписанное в июле 2015 года Соглашение о совместном авиационном пространстве ("открытом небе") между Украиной и США.
Air Canada - национальная и крупнейшая авиакомпания в Канаде, которая выполняет пассажирские и грузовые перевозки по 176 направлениям по всему миру.