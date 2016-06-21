Гройсман призывает начать масштабное строительство дорог в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает начать в Украине масштабное строительство дорог с 2017 года. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Киеве.

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По мнению Гройсмана, Украина располагает очень выгодным географическим положением, не использовать которое - «это преступление». В этой связи необходимо развивать не просто дороги, а транспортные коридоры - с запада на восток и с севера на юг.

«Мы можем привлечь в эту отрасль уже в следующем году несколько миллиардов долларов, что является очень существенным ресурсом», - сказал Гройсман.

Он также напомнил, что по итогам встречи с руководством Всемирного банка стороны достигли договоренности о том, что банк поможет Украине создать стратегию развития дорожного хозяйства в нашей стране.

«Мы привлечем лучших специалистов, которые совместно с украинскими специалистами построят стратегию развития украинских дорог, грубо говоря, куда и зачем мы строим дороги. Важно, чтобы украинцы ездили по нормальным дорогам, а Украина стала нормальным транзитером, - сказал глава правительства. - Сейчас идет масштабный ямочный ремонт дорог, мы подтянем насколько можно к осени дорожное хозяйство до более-менее нормального состояния, а с весны 2017 года, я бы хотел, чтобы мы начали масштабное строительство украинских дорог».

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Как сообщал УНИАН, Всемирный банк реализует в Украине сразу несколько проектов строительства автомобильных дорог на общую сумму более 1 млрд долл. Заинтересованность банка в дорожной инфраструктуре продиктована сразу несколькими причинами, ключевые из которых – то, что Украина находится на пересечении транспортных коридоров, однако только 46% украинских дорог частично отвечают современным требованиям.

8 июня Кабмин принял решение о выделении в общей сложности более 5 млрд грн на восстановление украинских дорог. В дальнейшем, по решению правительства, будет сформирован Дорожный фонд, который, как ожидается, заработает уже с 2017 года.

Ранее Гройсман сообщал, что Кабинет министров рассчитывает в текущем году направить порядка 18-19 млрд грн на ремонт и строительство автомобильных дорог государственного и местного значения. В целом в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1700 км дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.