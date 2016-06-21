Антимонопольный комитет обещает в ближайшее время разобраться с ценами на бензин

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обещает в ближайшее время принять решение по заведенному в начале года делу о наличии сговора сетей АЗС при повышении цен на топливо, сообщил государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович в ходе круглого стола.

"Комитетом было заведено дело, оно уже на завершающем этапе. Предварительные заключения направлены участникам рынка. Мы ждем от них ответа и будем принимать соответствующие решения… Решение будет принято в ближайшее время", - сказал Полюхович, не сообщив точные сроки принятия решения.

По его словам, на отечественном рынке наблюдается ситуация, когда цены ряда сетей АЗС на бензин А-95 завышены на больший уровень, чем это предполагают европейские котировки на топливо.

"А-95 не отвечает все-таки в полной мере среднему движению цен на котировки", - сказал Полюхович.

В свою очередь директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что подозрения АМКУ в монопольном сговоре на рынке нефтепродуктов несколькими сетями АЗС не соответствуют действительности, поскольку на их долю приходится лишь 20% от объемов реализации топлива по стране. По его словам, цены на топливо (при сравнении без налогов и сборов) соответствуют европейскому уровню.

"Рынок находится как раз посередине. У нас не минимальная цена, но и не максимальная", - отметил Куюн.

При этом эксперт подчеркнул, что АМКУ должен следить за наличием равных правил игры на рынке для всех игроков, поскольку некоторые из них продают топливо без соответствующих разрешений и уплаты налогов, а это позволяет им при более низких ценах получать значительно большую маржу, чем сетям, которые работают в рамках закона.

"Те, кто в тени, и те, кто торгует бодягой, контрабандным топливом, никогда претензий Антимонопольного комитета не получали… Но наши же, наоборот, стараются наказывать тех, кто пытается вести бизнес цивилизованно", - сказал Куюн.

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Как сообщал УНИАН, неконтролируемый рост цен на топливо в Украине также имел место в конце 2015 - начале 2016 года. Расследование картельного сговора на рынке нефтепродуктов инициировал бывший в то время премьер-министром Арсений Яценюк, также он призвал АМКУ и Минэнергоугля разобраться в ситуации. Бывший в то время министром энергетики Владимир Демчишин провел ряд встреч с нефтетрейдерами, после чего цены на топливо в Украине начали снижаться.

20 мая 2016 года, после обращения народных депутатов, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен провести совещание по вопросам ценообразования на рынке автомобильного топлива при участии Антимонопольного комитета. По его словам, синхронные действия трейдеров могут носить признаки сговора по регулированию цен, а сам рост цен на многих АЗС происходит синхронно.

23 мая Антимонопольный комитет Украины завершил расследование относительно наличия антиконкурентных согласованных действий при установлении розничных цен на горючее, по результатам которого выявил нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

В начале июня Гройсман заявил, что реагирование Антимонопольного комитета на ценовую ситуацию на розничном рынке нефтепродуктов (цен на АЗС) будет иметь результат только через 4-6 месяцев.