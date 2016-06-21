Иран заключил ряд соглашений с западными производителями на приобретение и производство транспортных средств

Об этом сообщает Радио Свобода.

Государственная авиакомпания Iran Air сообщила, что подписала предварительное договоренность с аэрокосмической компанией Boeing из США о приобретении неуточненного количества авиалайнеров 737-й и 777-й моделей различных модификаций. Соглашение, предусматривающее приобретение этих самолетов путем оперативного лизинга, вступит в силу после того, как согласие с ним выскажут правительства обеих стран.

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Как заявил министр транспорта Ирана Аббас Ахунди, общая сумма контрактов его страны с корпорацией Boeing может составить до 25 миллиардов долларов США. Примерно на такую же сумму Иран уже заключил контракты с европейским производителем пассажирских самолетов Airbus.

А иранский автопроизводитель «Иран Ходро» подписал окончательное соглашение с французским Peugeot-Citroen (PSA) о создании совместного предприятия в Иране для производства автомобилей. Это предприятие с 50-процентной долей каждой стороны в течение следующих пяти лет инвестирует 400 миллионов евро, сообщила французская компания.

Предприятие планирует выпускать автомобили марки Peugeot моделей 208, 2008 и 301 из составляющих преимущественно иранского производства уже со второй половины 2017 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Иран намерен заменить большинство пассажирских самолетов. По словам главы Организации гражданской авиации Исламской Республики Али Абедзаде, будут заменены 230 из 250 пассажирских самолетов.