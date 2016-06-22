Кабмин перераспределил бюджет "Укравтодора": дополнительно направил на ремонт дорог 1,5 миллиарда

Кабинет министров Украины своим решением перераспределил бюджет Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодора") на 2016 год, сократив расходы на оплату долгов агентства на 1,5 миллиарда гривень и направив эти деньги на программы ремонта и содержания автомобильных дорог общего назначения.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №435, опубликованном на веб-портале правительства.

По решению правительства, общий объем средств, который выделен на содержание дорог, вырос до 8 миллиардов гривень с 6,5 миллиарда гривень.

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"В связи с проведенной реструктуризацией платежей по трем кредитам, привлеченным "Укравтодором" под государственные гарантии, часть средств, которые планировали направить на обслуживание долгов по кредитам, перераспределили на финансирование развития сети содержания автомобильных дорог общего назначения, - говорится в пояснительном документе к распоряжению. - Перераспределенные средства пойдут на мелкий ремонт и эксплуатацию дорожного полотна".

Как сообщал УНИАН, в текущем году государство запланировало погасить кредиты, взятые на ремонт и реконструкцию дорог на сумму 11,9 миллиарда гривень. Вместе с тем, в начале года Министерство финансов договорилось с некоторыми банками-кредиторами ("Сбербанк России", Citibank, N. A. London и "Кредит Свисс Интернешнл") о реструктуризации долга с помощью государственных облигаций. Это позволило сэкономить порядка 5,5 миллиарда гривень на долговых платежах. Из этих средств правительство и предлагало выделить 1,5 миллиарда гривень на ремонт дорог.