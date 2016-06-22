Работу пешеходного пункта пропуска на границе с Польшей продлили еще на полгода

Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе Украины, пограничные ведомства Украины и Польши согласовали продлить на 6 месяцев (до 31 декабря 2016 года) пилотный проект, по которому в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" осуществляется оформление лиц, пересекающих украинско-польскую границу в пешем порядке.

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Пропуск лиц в пешем порядке в международном пункте пропуска для автотранспорта "Угринов–Долгобичув" был введен 1 июля 2015 года.