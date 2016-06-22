Работу пешеходного пункта пропуска на границе с Польшей продлили еще на полгода
15:29, 22 июня 2016Транспорт/Связь
529
В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Польшей во Львовской области еще на полгода продлен пропуск пешеходов.
В пункте пропуска на границе с Польшей еще на полгода продлен пропуск пешеходов / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе Украины, пограничные ведомства Украины и Польши согласовали продлить на 6 месяцев (до 31 декабря 2016 года) пилотный проект, по которому в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" осуществляется оформление лиц, пересекающих украинско-польскую границу в пешем порядке.
Читайте такжеНа границе Украины с Польшей в очередях стоят почти 2 тысячи автомобилей
Пропуск лиц в пешем порядке в международном пункте пропуска для автотранспорта "Угринов–Долгобичув" был введен 1 июля 2015 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter