Работу пешеходного пункта пропуска на границе с Польшей продлили еще на полгода

15:29, 22 июня 2016
Транспорт/Связь
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В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Польшей во Львовской области еще на полгода продлен пропуск пешеходов.

Забор с колючей проволокой на пункте пропуска

Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе Украины, пограничные ведомства Украины и Польши согласовали продлить на 6 месяцев (до 31 декабря 2016 года) пилотный проект, по которому в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" осуществляется оформление лиц, пересекающих украинско-польскую границу в пешем порядке.

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Пропуск лиц в пешем порядке в международном пункте пропуска для автотранспорта "Угринов–Долгобичув" был введен 1 июля 2015 года.

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