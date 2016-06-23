"Укравтодор" обязал облавтодоры проводить закупки через систему ProZorro

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Госагентство уверено, что благодаря использованию открытых онлайн-площадок, закупки необходимых материалов и техники будут проводиться исключительно у поставщиков и это поможет значительно сэкономить расходы на дорожные работы.

Читайте также"Укравтодор" с августа переводит все госзакупки на систему Prozorro

"Есть довольно известная всем схема отмывания государственных денег - покупка товаров через посредников. Обязав государственных подрядчиков покупать все необходимые материалы и технику на ProZorro, я уверен, что мы избавимся от коррупции таким образом и не станем вдвое или даже втрое переплачивать за дорожные материалы", - отметил Евгений Барах, временный глава Укравтодора.

По его словам, облавтодоры не подпадают под действие нововведенного Закона "О государственных закупках". Однако, в условиях усиления контроля за прозрачным и эффективным использованием бюджетных средств, Укравтодором было принято это решение.

До 30 июня ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", которая является управляющим органом облавтодоров, организует постоянную работу по внедрению системы открытых электронных закупок государственными подрядчиками.

В Укравтодоре надеются, что все закупки материалов и техники для проведения дорожных работ будут осуществляться на ProZorro уже в июле.