Оккупанты хотят создать в Крыму авиакомпанию на "народные деньги и со старыми ТУ-154"

В оккупированном Крыму авиакомпанию создадут в нынешнем году, полеты будут осуществлять модернизированные пассажирские самолеты ТУ-154, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту Михаил Брячак, передает РИА Крым.

"Создание собственной авиакомпании Крыма я считаю необходимой задачей. Это должно случиться в этом году. Нам приходится преодолевать порой неоправдываемые бюрократические барьеры, которые сегодня тормозят этот процесс, но это только временный фактор, который, безусловно, мы преодолеем", — сказал Брячак в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Читайте такжеОккупационные власти Крыма хотят превратить полуостров в "офшорную зону"По его словам, вопрос создания авиакомпании уже согласован с нелегитимным главой оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым. Кроме того, положительное заключение на использование самолетов получено от Росавиации.

"Это наши воздушные суда – это старые добрые ТУ-154 модернизированные, которые имеют запас летной годности и все допуски. Авиакомпания будет создана на народные деньги", — подчеркнул Брячак.

По его словам, создание авиакомпании является необходимой задачей, так как на сегодня аннексированный Крым зависит от экономической целесообразности и тарифов других авиакомпаний, которые осуществляют полеты на полуостров. В частности, особенно речь идет о межсезонье. Так, если заполняемость воздушного судна меньше 70%, то маршрут становится не окупаемым и транспортная компания чаще всего принимает решение об отмене или сокращении рейсов. Как результат — остается недозагруженной санаторно-курортная инфраструктура полуострова.

"Если народная авиакомпания Крыма получит некоторые убытки в какой-то период времени, то в целом экономика Крыма выиграет за счет заполняемости инфраструктуры", — сказал Брячак.

Между тем, как передает ТАСС, замглавы Минтранса РФ Николай Асаул заявил, что создание собственной авиакомпании не является первоочередной задачей для оккупированного полуострова Крым.

"Мы не считаем эту задачу насущной, - сказал Асаул. - Но, естественно, мы не возражаем, если она появится в Крыму. Но рисков много. Это процесс постепенного развития".

Асаул напомнил, что серьезные авиакомпании в России "терпели крах". По его мнению, создание своей авиакомпании - "это очень непростой проект, его нужно реализовывать выверено, постепенно". "Спешить не нужно, не нужно создавать ее (авиакомпанию - прим. ТАСС) к какой-то памятной дате", - сказал Асаул.