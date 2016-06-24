Украина возглавила постоянную комиссию Евроконтроля - Мининфраструктуры

Украина избрана председательствующей страной в постоянной комиссии Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль).

Согласно сообщению пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины, соответствующее решение было принято во время заседания 23 июня в Брюсселе всех государств-членов организации, где Украину представлял заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.

Читайте такжеКрым был и остается закрытым для полетов европейских авиакомпаний – глава Евроконтроля

Он также выразил надежду, что такой шаг будет способствовать подписанию соглашения о совместном авиационном пространстве с Евросоюзом.

В сообщении отмечается, что Украина будет председательствовать на двух заседаниях в течение года.

Справка УНИАН. Европейская организация по безопасности воздушной навигации основана в 1960 году с основной целью разработки общеевропейской системы организации воздушного движения в рамках проекта Единое небо Европы.

Украина является членом организации с 2004 года.