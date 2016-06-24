Украина возглавила постоянную комиссию Евроконтроля - Мининфраструктуры
Украина будет председательствовать на двух заседаниях в течение года.
Украина избрана председательствующей страной в постоянной комиссии Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль).
Согласно сообщению пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины, соответствующее решение было принято во время заседания 23 июня в Брюсселе всех государств-членов организации, где Украину представлял заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.
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Он также выразил надежду, что такой шаг будет способствовать подписанию соглашения о совместном авиационном пространстве с Евросоюзом.
В сообщении отмечается, что Украина будет председательствовать на двух заседаниях в течение года.
Справка УНИАН. Европейская организация по безопасности воздушной навигации основана в 1960 году с основной целью разработки общеевропейской системы организации воздушного движения в рамках проекта Единое небо Европы.
Украина является членом организации с 2004 года.