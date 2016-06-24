"Укравтодор" запустил интерактивную карту ремонта дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") запустило в тестовой режиме на своем официальном сайте интерактивную карту с информацией о проведении ремонтов на дорогах страны, сообщил исполняющий обязанности главы госагентства Евгений Барах, выступая на заседании Кабинета министров Украины.

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По его словам, общественность в режиме онлайн сможет отследить все нанесенные на карту участки дорог, на которых выполняется текущий средний ремонт, когда он был начат, протяженность участка трассы, на которой ведутся работы, общую стоимость таких работ, проектно-сметную документацию,а также информацию о подрядчике, который выполняет работы.

Кроме того, в ходе заседания к Бараху обратился министр культуры Украины Евгений Нищук с просьбой обратить внимание на проблемы с подъездными путями к национальным заповедникам, музеям и замкам Украины.

"Я завтра еду в Опошню (Полтавская обл. - УНИАН) а меня предупреждают, что лучше оставить машину за полтора километра и пойти пешком. Я, с вашего позволения, представлю карту по историческим местам и заповедникам, где есть проблема с подъездами", - сказал Нищук.

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В свою очередь, Барах отметил, что "Укравтодор" ожидает таких предложений, чтобы оперативно среагировать и предпринять необходимые меры по устранению таких преград.

Кроме того, с целью ужесточения контроля за ремонтом дорог и соблюдением технологий выполнения работ, Барах сообщил о созданной мониторинговой группы, которая выезжает на места и проверяет как тендерные закупки так и качество выполнения работ.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года Европейский Союз выделил средства на проект по созданию интерактивной карты украинских дорог, которая будет содержать информацию о состоянии автодорог, а также проведении их ремонта.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается не менее чем в 60 млрд грн. При этом свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.