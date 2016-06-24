Казахстан рекомендует украинским автоперевозчикам с 1 июля везти грузы в обход России

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендует перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России, сказано на сайте министерства Казахстана.

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В частности, Казахстан предлагает воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

"На сегодняшний день через паромный комплекс порта Актау ежемесячно обрабатывается порядка 500 вагонов и 1000 грузовиков. С учетом ожидаемых дополнительных объемов порт Актау имеет возможность перевалки дополнительных грузов, следующих из Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация запретила с начала года транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.

Согласно указу президента РФ, действие договора о зоне свободной торговли между РФ и Украиной приостановлено с 1 января 2016 года.

Данный указ устанавливает, что международные транзитные автомобильные и ж/д перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через территорию РФ осуществляются только с территории Беларуси.