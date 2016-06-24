Brexit осложнит переговоры о подписании "открытого неба" с ЕС - Омелян

Выход Великобритании из Европейского Союза, решение о котором принято 23 июня в ходе референдума, осложнит переговоры о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве («открытом небе») между Украиной и Европейским Союзом, сообщил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы будем исходить из того, каким будет окончательное решение по референдуму в Великобритании. И сегодняшнее заявление Кэмерона (премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет в отставку в октябре этого года - УНИАН) о том, что новое правительство должно вести новые переговоры - это не лучший вариант. Нам остается позиция Испании, которая считает Гибралтар своей территорией. Я бы сказал, что это несколько осложняет ситуацию. Мы проговариваем вопрос «единого неба», каждая моя встреча с европейцами начинается с этого. Они понимают, что мяч на их стороне", - отметил Омелян.

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Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

Британия была членом ЕС в течение 43 лет.

Подписание соглашения о "открытом небе" с ЕС невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении. Вопрос определения этой территории обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

Ранее в Министерстве инфраструктуры ожидали, что переговоры о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве («открытом небе») между Украиной и Европейским Союзом будут завершены до конца этого лета.