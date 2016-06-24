В Киеве из-за жары ограничено движение грузовиков

В Киеве в связи с повышением температуры воздуха ограничено движение тяжеловесного автотранспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по данным коммунальной корпорации "Киевавтодор", в связи с повышением температуры воздуха более +28ºС введено ограничение движения на улично-дорожной сети столицы с 10:00 до 22:00 для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Оперативный контроль за соблюдением водителями таких грузовиков этих правил осуществляет Управление патрульной полиции в г. Киеве.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Омелян заявил, что правительство начинает жесткую борьбу с перегрузом грузовиков, которые разрушают дорожное полотно и уничтожают украинские дороги.

"Авто с нагрузкой свыше 40 тонн по дорогам Украины ездить не будут", - подчеркнул он.

С 10 мая в рамках совместного плана действий "Укртрансбезпеки", "Укравтодора" и Национальной полиции в Одесской, Николаевской и Херсонской областях работают дополнительные группы инспекторов "Укртрансбезпеки" для круглосуточного осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств на дорогах общего пользования.

В связи с этим на дорогах в южном регионе образовались километровые пробки из-за водителей фур, которые бастовали против введения весового контроля.

Позже, 15 мая, министр Емельян сообщил, что водители вежливо проезжают на пункты контроля, а в случае перегрузки платят штраф и на месте разгружают грузовики.