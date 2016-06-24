Кабмин вдвое снизил портовые сборы для транзитных грузов

Кабинет министров Украины одобрил снижение ставок портовых сборов для транзитных грузов на 50% во всех морских портах страны с целью привлечения дополнительных грузопотоков. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

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Выступающий в ходе заседания министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что транспортное ведомство разработало проект соответствующего правительственного распоряжения с целью усовершенствования тарифной политики морских портов.

"Высокий уровень ставок портовых сборов в морских портах Украины не дает возможности максимально эффективно использовать транзитный потенциал морских портов. Поэтому проект акта предлагает снизить на 50% ставки портовых сборов для судов, которые перевозят транзитные грузы, кроме административного, на постоянной основе", - сказал он, добавив, что стоимость транзита через территорию в несколько раз превышает аналогичную стоимость в портах Черноморского бассейна.

По словам Омеляна, предоставление таких скидок поспособствует загрузке портовых мощностей, которые имеют значительные резервы, а также позволит увеличить поступления в госбюджет.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава Министерства инфраструктуры Омелян сообщил в интервью УНИАН о планах возобновить экспериментальный проект по снижению ставок портовых сборов для транзитных грузов на 50% во всех морских портах страны.

Кроме того, он сообщил, что министерство рассматривает возможность сокращения количества и объема портовых сборов и ставок, взимаемых с судов в морских портах страны.

2 декабря 2015 года Кабинет министров Украины одобрил инициативу Министерства инфраструктуры по снижению на полгода 50% ставки портовых сборов для судов, которые перевозят транзитные грузы во всех морпортах, кроме административного сбора.

Справка УНИАН. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией в марте 2014 года Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.