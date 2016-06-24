В Днепре временно изменятся маршруты троллейбусов
21:56, 24 июня 2016Транспорт/Связь
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По измененным маршрутам транспорт будет ходить 29 июня.
Маршруты троллейбусов в Днепре временно изменят / Иллюстративное фото УНИАН
Троллейбусы № 10 и №12 29 июня с 10:00 до 15:00 будут перевозить горожан по сокращенным маршрутам. Об этом сообщили в КП «Днепропетровский электротранспорт», передает местное издание 056.ua.
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В частности, троллейбусы будут ездить по маршрутам:
- №10 больница им. Мечникова - ул. Космическая;
-№12 ул. Глинки - ул. Космическая.
Сообщается, что временные изменения связаны с проведением плановых работ на тяговой подстанции №17, которая питает линию по проспекту Героев.
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