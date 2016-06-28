Volkswagen заплатит $15 миллиардов за урегулирование дизельного скандала

Точный размер выплат объявят американские представители немецкого гиганта в Вашингтоне, передает Би-би-си. Согласно сообщениям СМИ, конечная сумма включает в себя $10 млрд на ремонт или выкуп бракованных авто и до $10 тыс. компенсации для каждого из 428 тыс. владельцев этих машин с дизельным двигателем.

Читайте такжеVolkswagen и власти США достигли соглашения по "дизельному скандалу" - СМИКроме того, $5 млрд должны будут пойти на исследования экологического воздействия от недоброкачественных моторов.

В 2015 году власти США обязали Volkswagen отозвать почти полмиллиона машин, выпущенных на американский рынок с 2009 по 2015 год. Кроме того, расследование проводится и в нескольких других странах.

В январе минюст США подал на корпорацию в суд, после того как компания созналась в махинациях с показателями вредных выбросов дизельных автомобилей своего производства.

В связи с этим конечная сумма компенсации должна будет получить одобрение суда в Детройте.

По данным самой компании, подделка результатов тестирования коснулась 11 млн машин с дизельными двигателями по всему миру.