Toyota отзывает полмиллиона машин в США из-за дефекта в подушках безопасности

Дефектные 482 тыс. автомобилей относятся либо к модельному ряду Prius, либо к Lexus CT. Все они были выпущены с 2010 по 2012 годы, передает Би-би-си.

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За последние 5 лет Toyota и другим производителям легковых автомобилей пришлось отозвать сотни тысяч машин в связи с проблемами в подушках безопасности, произведенных компанией Takata.

Согласно информации японского концерна, в системе поддува подушки обнаружился дефект шва, который впоследствии приводил бы к разрыву всей подушки.

Из сообщения пресс-службы Toyota следует, что дефектная система безопасности могла привести к увечьям, хотя представителям автогиганта неизвестны случаи травм или гибели людей в авариях именно из-за этой неисправности.

Японский автогигант ранее резко критиковали за то, что он не пытался устранить проблемы. Власти США оштрафовали Toyota на $16 млн за игнорирование проблем потребителей.

Кроме того, в 2011 году Toyota отозвала почти 1,7 млн автомобилей по всему миру в связи с возможными неполадками клапана топливного насоса.