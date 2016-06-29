Переговоры в Минске: Грызлов заявил о возобновлении железнодорожных перевозок через линию разграничения

Об этом заявил представитель РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов, передает РИА "Новости".

Представитель РФ отметил, что гуманитарная и экономическая ситуация на Донбассе остается крайне тяжелой, однако указал на "позитивные подвижки". "Благодаря работе контактной группы восстановлены грузовые железнодорожные перевозки через линию разграничения на Донбассе", - отметил Грызлов.

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"Выход из ситуации (на Донбассе) в том, чтобы политические вопросы и вопросы безопасности решались параллельно и взаимосвязано. И порядок их решения должен соответствовать Комплексу мер по выполнению минских соглашений", - отметил он.

Рабочая группа по политическим вопросам детально обсудила вопросы амнистии и проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.