Сегодня в Киеве запустят онлайн-сервис такси Uber

Сервис заказа такси Uber с 30 июня официально начинает работать в Киеве, сообщает Аin.ua.

Издание отмечает, что в Украине Uber будет работать только с водителями, у которых есть лицензия на извоз и справка о несудимости.

"Если таксист хочет работать с компанией напрямую, то ему необходимо оформиться в качестве ФЛП (физическое лицо-предприниматель). В качестве альтернативы, водители могут работать через посредника, который будет взимать за свои услуги комиссию. На обучении ее размер не сообщили, сказав, что она будет "оптимальной". Обычно официальные партнеры Uber оставляют себе примерно 15% от заработка водителя", - говорится в сообщении.

Система Uber работает просто и справедливо. Заказ получает ближайший к месту вызова водитель. Чтобы принять заказ, у шофера есть 10−12 секунд, иначе заявка клиента будет передана другому.

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"Тарифы в Uber формируются следующим образом: базовая ставка (плата за подачу) + тариф за километр + тариф за минуты. Конкретные суммы во время презентации озвучены не были, это будет сделано на официальном запуске сервиса. Поскольку в тарифе учитывается и время, то в ситуации, когда пассажир захочет остановиться для похода за хлебом, это будет учтено в стоимости поездки. Кроме того, если в каком-то районе одновременно будет много заказов, то на карте водителя эта зона будет отмечена красным цветом, а к тарифам будет применяться повышающий коэффициент (так называемое "пиковое ценообразование")", - подчеркивает издание.

Также платформа пытается максимально сгладить все неприятные углы взаимоотношений водителя и пассажира - за плохой рейтинг ей придется блокировать аккаунты обеих сторон. Поэтому если водителю достанется, к примеру, пьяные пассажиры, которые в процессе поездки испортят салон, то Uber компенсирует затраты на химчистку и время водителя, потраченное на уборку.