С июля в Украине начнут тестировать приборы автоматической видеофиксации нарушений ПДД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.

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«Кое-где запустим в тестовом режиме, чтобы посмотреть, как это работает и параллельно объявим конкурс, чтобы привлечь иностранных инвесторов, так как полагаю, что сумму в миллиарды долларов государство сейчас не потянет. А с 1 июля непосредственно приборы будут работать в тестовом режиме», - сказал министр.

По его словам, полностью такая система начнет работать полноценно со следующего года.