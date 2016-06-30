С июля в Украине начнут тестировать приборы автоматической видеофиксации нарушений ПДД
14:21, 30 июня 2016Транспорт/Связь
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прогнозирует с начала июля запуск в тестовом режиме на отдельных магистралях приборов автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Полностью такая система начнет работать полноценно со следующего года / georgiysidun.blogspot.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.
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«Кое-где запустим в тестовом режиме, чтобы посмотреть, как это работает и параллельно объявим конкурс, чтобы привлечь иностранных инвесторов, так как полагаю, что сумму в миллиарды долларов государство сейчас не потянет. А с 1 июля непосредственно приборы будут работать в тестовом режиме», - сказал министр.
По его словам, полностью такая система начнет работать полноценно со следующего года.
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