Международный онлайн-сервис такси Uber начал работу в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации сервиса сообщил генеральный директор Uber в Восточной Европе Энтони ле Рух.

Первым городом, в котором можно будет воспользоваться сервисом Uber, станет Киев.

Ле Рух также отметил, что сервис работает более чем в 75 странах и 450 городах по всему миру.

Как сообщил во время презентации директор Uber в Украине Аркадий Вершебенюк, стоимость подачи автомобиля с помощью сервиса Uber составит 25 грн, а тариф за 1 км - 4,5 грн. Также в стоимость поездки будет включаться время в пути - 0,4 грн за минуту. Он также добавил, что минимальная стоимость поездки составит 40 грн. Расчет за поездку возможен только в безналичной форме, а саму стоимость поездки рассчитывает программа, а не водитель. Кроме того, чек за поездку можно получить на свой e-mail.

Вершебенюк также добавил, что в автопарке сервиса будут автомобили не старше 2008 года выпуска, в идеальном техническом состоянии. Среди доступных автомобилей - модели комфорт-класса, такие как Hundai Аccent, Toyota Camry, Kia Rio и другие.

По его словам, все автомобили должны иметь страховку, а водитель для работы в сервисе должен предоставить справку о несудимости и лицензию на осуществление пассажироперевозок.

Партнером Uber в Украине стал ПриватБанк. Банк обеспечит интеграцию платежных решений в технологию Uber, в частности автоматическую выплату средств водителям - партнерам сервиса, индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам - вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются. Это позволит обеспечить эффективный запуск и работу Uber в Украине.

"Мы обеспечиваем максимально быструю интеграцию наших платежных сервисов и глобальных стандартов деятельности Uber и предлагаем партнерам оптимальную схему организации выплат с учетом действующих в нашей стране норм и правил, - отметил заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Витязь. - До конца августа возможность заказа Uber будет доступна в мобильном банке Privat24".

"Интерес к новому сервису Uber в Киеве большой: на момент запуска приложение в городе открывали более 40 000 человек. Город ждал прихода этого сервиса, и теперь у его жителей и многочисленных гостей есть доступный, надежный и безопасный способ перемещения и настоящая альтернатива личному автомобилю. Я рад, что ПриватБанк смог оперативно выработать решение, которое позволит нам обеспечить своевременные выплаты партнерам платформы в Киеве", - сказал Аркадий Верщебенюк, генеральный менеджер Uber в Украине.