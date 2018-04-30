И.о. главы "Укравтодора" Барах: Надеюсь, что список "дорог позора" существенно уменьшится в этом году

Вы совсем недавно возглавили Государственное агентство автомобильных дорог «Укравтодор». В каком финансовом состоянии оно вам досталось?

Если говорить о финансовом состоянии, то оно регулируется госбюджетом, в котором ежегодно предусматривается определенная сумма на ремонт и содержание дорог. Так, на 2016 год в госбюджете заложено 6,5 млрдгрн, из них 3,5 млрд грн на текущий средний ремонт, тогда как на капитальное строительство, к сожалению, уже который год прямого государственного финансирования нет. В основном, это деньги исключительно международных финансовых организаций.

Кроме того, благодаря поддержке правительства в этом году нам удалось добиться выделения 5,4 млрд грн дополнительных средств, из них около 4 млрд грн будут направлены на проведение текущего среднего ремонта, содержание дорог в зимний период, а также более 500 млн грн - на погашение долгов предыдущих периодов перед подрядчиками. Таким образом, наш бюджет увеличился, соответственно, на эту сумму.

Сейчас мы завершаем формальности, согласуем решение правительства с парламентским бюджетным комитетом, затем Минфин нам утвердит график выплат указанных средств.

То есть, счета в ряде областей из-за долгов перед подрядчиками все еще остаются заблокированными?

В отдельных областях - да, но, тем не менее, сейчас подрядчики идут нам на встречу в вопросе обслуживания текущих платежей и операций по выплате зарплаты.

Одновременно с уволенным главой «Укравтодора» Андреем Батищевым ушла почти вся команда. Вы сформировали свою?

Ушли в основном советники. Если говорить о центральном аппарате «Укравтодора» и об областных службах, то на самом деле никто не ушел, поскольку все эти люди работали и до господина Батищева. Думаю, что и после господина Бараха они останутся. Поэтому формирование команды рассматриваю в другой плоскости. Я провел совещание с начальниками служб, обозначил приоритеты и задачи, которые перед нами поставлены Кабмином. Также я подчеркнул, что у меня нет такого подхода - прихожу на должность и всех увольняю, приглашаю абсолютно своих людей. Я буду оценивать эффективность каждого начальника службы и других подразделений «Укравтодора» по результатам работы. Если эти люди эффективны, для меня абсолютно не имеет никакого значения, при ком они работали. В противном случае будут приниматься соответствующие кадровые решения. Я дал всем срок месяц, чтобы показать результат.

Сколько у вас сейчас заместителей?

Кабинет министров назначил исполняющего обязанности заместителя главы Сущенко Владимира Николаевича. По законодательству, пока на этом и ограничились.

Проводится ли проверка деятельности госагентства на предмет наличия коррупции за период пребывания в должности ваших предшественников?

Совместно с Мининфраструктуры была создана мониторинговая группа, которая выезжает на места и проверяет как тендерные закупки, так и выполнение работ. Кроме того, мы недавно запустили предприятие «Дорцентр», которое проверяет качество работ. Не говоря уже о том, что впервые мы запустили в тестовом режиме на своем официальном сайте интерактивную карту с информацией о проведении ремонтов дорог страны.

На данный момент там указаны только объекты текущего среднего ремонта, но вскоре она будет доработана по всем видам ремонтных и строительных работ. Благодаря карте общественность в режиме онлайн сможет отследить все нанесенные на карту участки дорог, где выполняется текущий средний ремонт, знать, когда он был начат, протяженность участка трассы, на котором ведутся работы, общую стоимость работ, проектно-сметную документацию, а также информацию о подрядчике, который выполняет работы. Так мы планируем контролировать ход выполнения задач.

То есть, силовые структуры сейчас не проверяют госагентство?

На сегодняшний день мы находимся в плотной коммуникации с силовыми структурами и, благодаря, в том числе, оперативным реагированиям на информацию, предотвращаем принятие тех или иных решений.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что вскоре будет объявлен конкурс на пост главы «Укравтодора». Вы намерены принимать в нем участие?

Когда будут понятны требования к кандидатам, тогда я не исключаю своего участия в конкурсе.

Программа действий нынешнего правительства предусматривает реорганизацию «Укравтодора» и приватизацию его непрофильных активов до конца текущего года. Какая работа ведется в этом направлении?

Сегодня мы обсуждаем возможные сценарии реорганизации «Укравтодора» и по этому поводу ведутся дискуссии. Для этого созданы рабочие группы Мининфраструктуры. На одном из последних заседаний обсуждались законопроекты о децентрализации и развитии дорожного хозяйства, создании дорожного фонда, возможные сценарии реорганизации ГАК «Автомобильные дороги Украины». Сейчас идет процесс ликвидации центрального аппарата этой государственной акционерной компании.

Уже есть определенные сценарии трансформации «Укравтодора», в ближайшее время согласуем базовый вариант и представим его на рассмотрение общественности и утверждение Кабмином.

Какие варианты обсуждаются?

Если мы идем в духе децентрализации, то хотим сохранить облавтодоры и передать активы на места, в собственность облгосадминистраций, чтобы область имела технику и персонал для обслуживания тех дорог, которые будут ей передаваться.

В управлении «Укравтодора» останутся дороги госзначения. При этом мы хотим оптимизировать структуру, в частности, не оставлять в каждой области службы, а укрупнять и таким образом оставить порядка 10-11 служб.

В целом, мы разделяем работу на два этапа - до момента принятия закона о создании Дорожного фонда и после. Пока мы должны определить, по какой юридической модели активы будут передаваться на места, закончить инвентаризацию, осуществить оценку, определиться с судьбой долгов, накопленных за предыдущие периоды, а также подготовить базу, чтобы передать очищенные активы без каких-либо проволочек на места вместе с источниками финансирования.

Подразумевает ли оптимизация сокращение штата работников и административного персонала?

Это - вопрос социально чувствительный, решение необходимо принимать, в первую очередь, исходя из поставленных задач. В компетенции «Укравтодора» - 30 тысяч человек, из них 107 – сотрудники центрального аппарата. Это не такое большое количество людей, как кажется со стороны. Я не думаю, что в рамках реорганизации предприятия первым будет стоять вопрос сокращения численности центрального аппарата «Укравтодора».

Глава Мининфрструктуры Владимир Омелян сообщил, что в текущем году строительство новых дорог не планируется, только лишь ремонт. На каких участках? Особенно интересует, будут ли отремонтированы те дороги, которые входят в составленный журналистами список «дорог позора»…

Безусловно, на тех участках будет проведен ремонт. К примеру, у нас запланирован текущий средний ремонт наиболее проблематичных участков дорог Николаев–Днепропетровск, Полтава–Кременчуг. Также выделены средства на ремонт дороги Одесса–Рени, при чем мы очень рассчитываем на то, что заработает эксперимент по распределению сверхдоходов таможни на ремонт дорог. Это позволит усилить финансирование и ускорить работы. Кстати, предусмотрены средства и на строительство объездной дороги вокруг Рени.

Хочу отметить, что впервые в этом году согласование производственных планов областных служб происходило при участии глав облгосадминистраций, были учтены мнения народных депутатов, которые представляют интересы граждан на местах. Были учтены все аргументированные мнения. Поэтому надеюсь, что список «дорог позора» существенно уменьшится в этом году. Есть отдельные направления, к примеру, Мариуполь–Запорожье, - одна из самых критических трасс, на ремонт которой также предусмотрены средства. Мы надеемся на софинансирование со стороны облгосадминистраций, что позволит выполнить максимальный объем работ.

А какие планы по ремонту дорог Карпатского еврорегиона?

Ремонт дорог в этом регионе не останавливается. И дальше будем уделять внимание дорогам Стрый- Ивано-Франковск- Черновцы-Мамалыга (на Кишинёв), Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатин–Львов (через Рахов).

Одни из дорог, состояние которых просто критическое, - Александровка–Кировоград–Николаев и Львов-Радехов-Луцк. Будет ли там проводиться ремонт?

Мы как раз обсуждаем со Всемирным банком, ЕБРР и ЕИБ возможность финансирования ремонта этих участков дорог. Но чтобы это формализовать, необходимо усилить рабочий потенциал групп по управлению проектами «Укравтодора», чтобы выборка средств была на более высоком уровне. Как только это произойдет, мы на совете директоров этих международных финансовых организаций обсудим такую возможность.

Расскажите о ремонте трассы Киев–Одесса. Говорят, что львиная доля средств на ее реконструкцию выделена, но нормальной дороги до сих пор нет...

На сегодняшний день, после продолжительной паузы, возобновилось финансирование этого проекта. Мы уже провели совещание с компанией-подрядчиком, видим на сегодня варианты выхода из ситуации - либо увеличение темпов и объемов работ, а по истечению короткого периода времени, недели-двух, будем подводить промежуточные итоги, чтобы понять, насколько компания сможет выполнить основную часть работ до конца года.

Какая протяженность этой дороги подлежит ремонту?

Есть три лота, по двум работа ведется, по третьему работа уже должна быть начата и завершена до конца года. Средства на эти цели выделил ЕБРР и ЕИБ. Сейчас подрядчик должен показать достаточные темпы ремонта, чтобы все понимали - до конца года компания в состоянии выполнить контракт.

В прошлом году активно обсуждалась инициатива изменить технологию строительства дорог – вместо асфальтобетонных строить бетонные. Даже появились проекты, но процесс дальше не пошел. «Укравтодор» отказался от этой затеи?

Я считаю, что вопрос строительства бетонных дорог должен рассматриваться в пакете с их обслуживанием, которое намного сложнее, нежели обслуживание асфальтобетонных дорог. Поэтому данный вопрос достаточно чувствительный. Помимо прочего, строительство бетонных дорог нужно рассматривать там, где есть большой грузопоток.

Стоимость строительства таких дорог выше традиционных?

Вопрос связан непосредственно с обслуживанием бетонных дорог в осенне-зимний период, в том числе относительно ликвидации деформаций. На эту тему ведутся дискуссии на научном уровне - насколько это целесообразно делать. Не могу сказать, что мы будем массово переходить на бетонные дороги. К примеру, в США сплошных бетонных дорог нет, есть только некоторые участки, повсеместно этот материал не используется.

В нашей беседе вы упомянули, что производственные планы облавтодоров согласовывались с руководителями облгосадминистраций и депутатами. Но ранее депутаты облсоветов, несмотря на то, что значительная часть средств была сэкономлена за счет децентрализации, все равно не направляли эти деньги на дороги. Что происходит сейчас? Что-то изменилось?

Смотря, о каких депутатах вы говорите. Если о депутатах районного уровня, то здесь я с вами соглашусь полностью. Если о народных депутатах, то честно говоря, я не знаю ни одного, который бы не придерживался концепции - сначала должны быть дороги, а потом школы, крыши. Если мы построим детский садик или школу, но не будет дороги, то по большому счету, зачем это надо. Среди народных депутатов есть поддержка. К примеру, в отдельных областях, во Львовской, где успешно работает и 5% акциз на бензин, и хороший показатель по таможенным платежам. Я дал четкую команду по областям, что без софинансирования из местных бюджетов рассматривать лишь вариант финансирования из госбюджета неправильно.

Как вы оцениваете эксперимент по распределению сверхплановых доходов таможни на ремонт дорог в областях? Сколько денег планируется собрать?

Эксперимент оцениваю более чем позитивно. Но есть смысл говорить о создании некоего единого источника средств, к примеру, Дорожного фонда. Потому что сейчас есть области, где не работает данный эксперимент и имеет место быть неравномерное распределение денег. Пока в планах собрать за счет средств таможни 1,8 млрд грн, но думаю, что ближе к сентябрю-октябрю будет уже реальная картина, будет видно сколько собрали денег и сколько успели потратить на дороги.

А сейчас все участвующие в эксперименте области перевыполняют план?

Да, практически все. Минфин уже утвердил индикативные показатели по сверхплановым таможенным платежам. Я думаю, в ближайшее время сможем реально оценить собираемость и использование денег.

Планирует ли «Укравтодор» привлекать внешнее заимствование в этом году на ремонт дорог?

Новые заимствования мы не имеем право рассматривать, потому что это не относится к компетенции «Укравтодора», а находится в компетенции Минфина. В ноябре 2015 года Всемирный банк выделил 560 млн долл. на ремонт участка автодороги Киев–Харьков. Это - все, в текущем году заимствования не предполагаются. Моя личная позиция по этому вопросу следующая: все заимствования вообще должны перейти исключительно в компетенцию Минфина, так как это происходит во всем мире, а «Укравтодор» просто должен получать средства и отчитываться об их целевом использовании. Но «Укравтодор», к счастью, не инвестиционный банк, и превращать его в него не совсем правильно.

Каков кредитный портфель «Укравтодора» на сегодняшний день?

Кредитный портфель «Укравтодора» на 1 января 2016 года составлял 44,3 млрд грн, однако благодаря реструктуризации кредитов перед «дочками» российских банков на 1 июня он был уменьшен до 39 млрд грн. Хочу отметить, что пиковые годы выплат долгов мы уже прошли – 2014-2015 годы. Поэтому я и говорю, что «Укравтодору» нецелесообразно привлекать займы и наращивать кредитные портфели, нужно заниматься профильной деятельностью. А Минфин, в свою очередь, должен планировать, в том числе, заимствования. Мы готовы предоставлять Минфину наши производственные планы, под которые мы считаем, что будет правильно привлечь то или иное заимствование, и направить деньги на ремонт или реконструкцию тех или иных дорог.

Кстати, вы уже подавали Минфину свои предложения на 2017 год: какую сумму необходимо предусмотреть на развитие дорог и на погашение долгов?

Безусловно, это - нормальный рабочий процесс. Каждый год формируется бюджетный запрос, и мы подаем информацию Минфину. Статистика неутешительная: мы подаем в разы больший запрос на ремонт дорог, но получаем в разы меньше.

Но есть позитивный момент. Благодаря поддержке главы правительства Владимира Гройсмана принято решение, чтобы мы на осень уже вышли с готовым законопроектом о создании Дорожного фонда, доработанным с депутатами и общественностью. Хотим запустить фонд в течение трех лет по такой схеме: в 2017 году предусмотреть 50% от всех поступлений акциза на ввоз нефтепродуктов в страну и других источников наполнения фонда, в 2018 году – 75%, и в 2019 году – 100% всех источников. Мы со своей стороны готовы представить Минфину на три года производственный план, на 2017 год эта сумма составит порядка 16-20 млрд грн. Мы знаем, на какие дороги направить эти деньги. Надеюсь, что у нас получится убедить Минфин в том, что Дорожный фонд целесообразно запускать под такую производственную программу.

Сколько денег будет аккумулировать фонд?

По предварительным подсчетам, около 40 млрд грн, но опять-таки, это еще и вопрос реформы таможни и перевода всех поступлений исключительно в прозрачную и публичную плоскость. Если это удастся сделать, то думаю, наполняемость будет выше.

В проваленном депутатами законопроекте о создании Дорожного фонда предлагалось около 5% из начисленных в него средств направлять на меры по повышению безопасности на дорогах. Однако, по данным народных депутатов, в новом варианте документа такая норма упразднена. Почему, ведь в Украине на дорогах гибнет в несколько раз больше людей, чем в любом государстве ЕС?

Я настаиваю на сохранении этой нормы, министерство нас поддерживает. Но нужно четко прописать, что мы понимаем под безопасностью движения. Мы это видим так: должны быть наземные пешеходные переходы, светофоры и прочие объекты. Мы выпишем весь перечень мероприятий, которые включаются в безопасность движения, отразим это в законопроекте и лишь при таком условии готовы поддержать возврат этой нормы.

Если законопроект о создании Дорожного фонда снова не будет принят, по какому сценарию будете двигаться?

Я не берусь сейчас давать оценок, так как в последнюю минуту все может резко измениться. Мы будем обоснованно просить больше денег, опираясь на поддержку премьер-министра и депутатов.

Поговорим о качестве выполнения ремонта и строительства дорог. Традиционно весной вместе со снегом начинает таять и асфальт. Ведется ли контроль соблюдения норм ремонта и строительства дорог, привлекаются ли к ответственности недобросовестные подрядчики?

Ведется контроль, все службы автодорог получили задание предусмотреть и жестко контролировать наличие в договорах гарантийных обязательств подрядчика. Есть стандарты, которые говорят о гарантийном периоде не менее трех лет на текущий средний ремонт, компании обязаны эту гарантию давать. Кроме того, есть выездные проверки «Дорцентра», контроль общественности. Также мы предусмотрели дисциплинарные взыскания за нарушение технологий ремонта и строительства дорог. К примеру, если есть фотофиксация укладки дорожного покрытия под дождем, наличия ям, хотя есть отчет, что их на участке нет, то руководитель службы несет персональную ответственность за такое нарушение. После того как он получит два дисциплинарных взыскания, ему грозит увольнение.

Буквально год назад я наблюдала, как дорожники укладывали асфальт на трассе в нарушение всех норм, под дождем. Если подобная ситуация повторится, куда обращаться?

Обращаться к оперативным диспетчерам, которые работают круглосуточно. Можно также в нашу пресс-службу сбрасывать сообщения с фотофиксацией нарушений. Поверьте, будет оперативное реагирование.

А не планируете ли вы создать единый центр по приему и обработке таких жалоб?

Да, планируем. Единый центр будет создан вместе с интерактивной картой ремонтов, которая будет показывать состояние и ход ремонтных работ. На прошлой неделе мы запустили этот продукт в тестовом режиме. Кроме того, каждую пятницу у нас происходит селекторное совещание, где каждый факт нарушения технологий ведения работ разбирается детально, по итогу выносится соответствующее решение. Так, в ходе последнего совещания я уволил руководителя одной из областных служб автодорог.

Что за область и почему было принято такое решение?

Речь идет о Житомирской области. Решение было принято на основании отчета мониторинговой группы, которая определила завышение стоимости работ в одном из тендеров порядка на 100 млн грн, а также выявила нарушения технологий работ. Эти факты подтвердила внутренняя проверка «Укравтодора». В силу этих обстоятельств было принято решение, что нам не по пути. Хочу подчеркнуть, что ко всем начальникам служб у меня равные требования: эффективность, результативность, контроль качества.

Была информация, что мониторинговая группа также проверила закупки служб автодорог в Ивано-Франковской и Полтавской областях. Есть ли результаты, ведется ли такая работа в других регионах?

В настоящее время готовятся отчеты относительно деятельности служб автодорог в этих областях. Что касается проверок, то мы их массово проводить, к сожалению, не можем, так как ограничены в ресурсе. Но я бы хотел сделать их регулярными. Думаю, что практика выездных внеплановых проверок оправдывает себя и на рабочем процессе самих служб это никак не сказывается. Общественность сможет узнать на нашем сайте о каждом таком внеплановом выезде. В ближайшее время еще в ряде областей будут проведены такие проверки.

Какие у вас взаимоотношения с подрядчиками? При предыдущем руководстве госагентства имели место попытки нападений на сотрудников, в том числе на его главу…

Абсолютно рабочие, нормальные. На сегодняшний день я не вижу никакого повода, чтобы некие попытки повторились.

То есть, давление на вас не оказывается?

Давления нет, потому что у меня абсолютно равный подход ко всем. Есть работа – есть результат. Нет результата, значит, будем поступать должным образом.

В прошлом году инспекторы австрийской компании IC consolenten, привлеченные Министерством инфраструктуры с целью проведения независимой оценки качества выполнения строительства и ремонта дорог, проинспектировали трассы в Киевской области и вынесли свой строгий вердикт - Украина нуждается в изменении нормативной базы для качественного выполнения ремонта дорог. Планировалось распространить этот проект и в других областях. Что происходит сейчас, проект канул в Лету?

Я не владею этой информацией, так как инициировали этот процесс еще прошлые руководители министерства. Там есть еще люди, которые располагают этой информацией. Я на тот момент руководителем не являлся, поэтому мне сложно давать оценку, но я возьму себе на заметку и уточню у коллег в министерстве, что с этим проектом сейчас.

В этом году министр инфраструктуры объявил войну перегруженным фурам. Каков экономический эффект от введения запрета на проезд авто весом более 40 тонн, ведь перевозчики продолжают периодически нарушать данное правило? Удалось ли вам побороть коррупцию в этом сегменте?​

Мы работаем в этом направлении слаженно с Мининфраструктуры, Укртрансбезопасностью. У нас единый подход: какой бы качественный ремонт не был бы сделан, если не контролировать тоннаж, то мы вернемся к тому, что даже при самых лучших технологиях и контроле дорог не будет. Поэтому, несмотря на лобби, которое есть, мы не объявляли никому войну, мы просто сказали, что давайте работать по правилам, как работает весь цивилизованный мир. Ведь в Австрии или Германии никто не ездит с таким тоннажем, у нас это пока еще имеет место быть. Чтобы улучшить ситуацию на дорогах, Укртрансбезопасность закупит в этом году за счет средств Всемирного банка более 70 весовых комплексов. Надеюсь, что с увеличением количества весокомлексов и введением материального стимулирования инспекторов на дорогах нам удастся навести порядок.

Александра Данько (УНИАН)