Украина договорилась с Венгрией об увеличении квоты разрешений для автоперевозчиков

Украина договорилась с Венгрией об увеличении квоты разрешений на осуществление двусторонних и транзитных автомобильных перевозок для отечественных перевозчиков.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины сообщили, что такая договоренность была достигнута в ходе заседания смешанной венгерско-украинской комиссии по вопросам автомобильного транспорта. Украинскую делегацию на этих переговорах в Будапеште возглавил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

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«На заседании смешанной венгерско-украинской комиссии по вопросам автомобильного транспорта, которое проходит в Будапеште, наконец удалось достичь определенных договоренностей об увеличении квоты разрешений на осуществление двусторонних и транзитных автомобильных перевозок для наших отечественных перевозчиков. Проблема имеющихся квот на перевозки весьма существенная, поскольку Венгрия является транзитной страной для перевозок из Украины в Италию, Австрию и страны Балканского полуострова», – цитирует Лавренюка пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в ходе переговоров венгерская сторона «была категорически настроена на соблюдение правил перевозок на паритетных основаниях». В частности, Венгрия акцентировала внимание на том, что за 6 месяцев 2016 года венгерские перевозчики использовали не более 30% выделенных разрешений на перевозки, перейдя границу с Украиной около 4200 раз, в то время как украинские перевозчики совершили более 19 300 рейсов.

«Однако нам все же удалось их убедить и увеличить квоту бесплатных перевозок на 1000 двусторонних разрешений и 500 транзитных, что даст возможность нашим отечественным перевозчикам сэкономить более 400 тыс. евро до конца 2016 года. Всего до конца года мы имеем 15 тыс. разрешений бесплатного транзита и 2000 – на выполнение двусторонних соглашений», – подчеркнул Лавренюк.

В пресс-службе добавили, что указанное количество разрешений не является окончательным на 2016 год, поэтому каждая из сторон оставляет за собой право инициировать их увеличение. Очередное заседание данной комиссии запланировано на октябрь текущего года.

Как сообщал УНИАН, в начале октября 2015 года Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) Украины заявила о том, ситуация с разрешениями на перевозку в Венгрию на 2016 год не решена, так как впервые в истории проведения смешанных комиссий по автотранспорту обеих стран не был подписан протокол, поскольку венгерская сторона предложила сократить общее количество разрешений для украинских перевозчиков почти наполовину.