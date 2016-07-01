Начальник Службы автодорог в Житомирской области уволен за завышение стоимости ремонта дороги

«Мы предусмотрели дисциплинарные взыскания за нарушение технологий ремонта и строительства дорог. К примеру, если есть фотофиксация укладки дорожного покрытия под дождем, наличия ям, хотя есть отчет, что их на участке нет, то руководитель службы несет персональную ответственность за такое нарушение. После того как он получит два дисциплинарных взыскания, ему грозит увольнение... Так, в ходе последнего совещания я уволил руководителя одной из областных служб автодорог. Речь идет о Житомирской области», - сообщил Барах в интервью УНИАН, не назвав при этом фамилий.

Барах уточнил, что такое решение было принято на основании отчета мониторинговой группы, которая определила завышение стоимости работ в одном из тендеров по ремонту дороги примерно на 100 млн грн, а также выявила нарушения технологии проведения работ.

«Эти факты подтвердила внутренняя проверка «Укравтодора». В силу этих обстоятельств было принято решение, что нам не по пути. Хочу подчеркнуть, что ко всем начальникам служб у меня равные требования: эффективность, результативность, контроль качества», - отметил исполняющий обязанности главы "Укравтодора".

Барах также сообщил, что мониторинговая группа проверила закупки служб автодорог в Ивано-Франковской и Полтавской областях и в настоящее время готовятся отчеты относительно деятельности служб автодорог в этих областях, а в ближайшее время еще в ряде областей будут проведены такие проверки.

Кроме того, по словам Бараха, вскоре будет создан единый центр по приему и обработке жалоб на нарушения при проведении ремонта или строительства дорог.

В то же время, согласно размещенному 15 июня на сайте "Укравтодора" отчету деятельности Службы автодорог в Житомирской области, составленному экспертно-мониторинговой группой в сфере госзакупок дорожной отрасли, начальником данной службы числится Александр Мельниченко, назначенный на эту должность 22 марта текущего года.

Как сообщал УНИАН, ранее независимая экспертно-мониторинговая группа в сфере государственных закупок дорожной отрасли сообщила, что Служба автомобильных дорог Житомирской области предположительно завысила на 100 млн грн ожидаемую стоимость проведения ремонта трех участков автодороги М-21 Житомир - Могилев-Подольский общей протяженностью около 32 км.

Как сказано в отчете группы, возможное завышение составляет 100 млн грн по ценам материалов и работ по состоянию на июнь 2015 года при определенной Службой автодорог ожидаемой стоимости в 292 млн грн.