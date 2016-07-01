Долги России перед строителями Керченского моста продолжают расти

Долг перед строителями моста через Керченский пролив между материковй частью России и оккупированным Крымом достиг 8 млрд рублей (124,7 млн долл.).

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На сайте госзакупок компания «Стройгазмонтаж», которая осуществляет работы по строительству Керченского моста, опубликовала третий акт приемки работ, произведенных с 25 мая по 25 июня, на общую сумму 2,3 млрд руб. Такие же акты были опубликованы в мае (2 млрд руб.) и в апреле (3,7 млрд руб.). Последнее платежное поручение, размещенное на сайте, датировано 30 ноября.

Как отмечают «Ведомости», текущие работы не идут в счет полученного «Стройгазмонтажем» аванса (который составил более 48,9 млрд руб.)

Представитель Минтранса заявил, что средства для оплаты есть. Он сообщил, что оплата начнется после завершения процедуры перевода контракта с расширенного банковского сопровождения на казначейское и что изменения будут утверждены до конца июля.

Как сообщал УНИАН, в начале июня гендиректор компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил о приостановке финансирования строительства Керченского моста.

Керченский мост должен связать оккупированный Крым и материковую Россию, открыть рабочее движение планируют в декабре 2018 года, окончательная сдача объекта намечена на июнь 2019-го. Строительство моста длиной 19 км будет стоить бюджету оккупанта 228,3 млрд руб. Сопоставимых по протяженности и цене объектов в России прежде не строили.