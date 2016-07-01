Панамский канал после реконструкции получил рекордную сумму за проход судна

Новый рекорд стоимости за проход по Панамскому каналу установлен менее чем за неделю с момента сдачи в эксплуатацию реконструированного и расширенного межокеанского водного пути.

Как сообщила Администрация Панамского канала (АПК), за проход контейнеровоза Mol Benefactor под гонконгским флагом было выплачено $829,4 тыс., передает ТАСС.

"Судно длиной 337 метров и 48 метров в ширину пройдет по новым шлюзам в направлении на север, зайдет 1 июля в шлюзы в районе Коколи на побережье Тихого океана, затем проследует к шлюзам у Агуа-Клара на атлантическом побережье", - отмечается в сообщении АПК.

Предыдущий рекорд ($575, 5 тыс.) принадлежал судну Cosco Shipping Panama. Cумма сбора за проход судна рассчитывается в зависимости от его вместимости.

Движение по новым шлюзовым каскадам Панамского канала открылось 26 июня. Работы по расширению водного пути начались в 2007 году. Каждый из новых шлюзов имеет 426,7 метров в длину, 54,8 м в ширину и 18,2 м в глубину, что позволяет проходить через них судам, вмещающим до 14 тысяч контейнеров. Ожидается, что пропускная способность водного пути может возрасти до 600 млн тонн в год, что в два раза выше, чем до реконструкции.

К настоящему времени порядка 166 судов зарезервировали проход через новые шлюзы в ближайшие месяцы. Завершив расширение водного пути, АПК надеется заметно повысить его привлекательность для компаний, занимающихся перевозками грузов на маршрутах, связывающих азиатские страны с США.