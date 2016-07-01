Порошенко: до конца года на всех трассах международного значения будут работать полицейские

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю 95-й годовщины создания Национальной академии внутренних дел сегодня в Киеве. «К завершению текущего года планируется ввести работу патрульной полиции на всех магистралях Украины международного значения», - сказал глава государства.

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Как заявил президент, итоги работы Нацполиции подводить рано. «Только начат процесс приема на службу в полицию новых сотрудников, а также проходит переаттестация действующих сотрудников», - сказал Порошенко.

«Понятно, что процесс идет нелегко, вызывая понятное сопротивление, но уверен, что в полиции должны остаться исключительно профессионалы, патриоты и порядочные люди», - подчеркнул Порошенко.