Порошенко: до конца года на всех трассах международного значения будут работать полицейские
До конца текущего года планируется организовать работу патрульной полиции на всех магистралях Украины международного значения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю 95-й годовщины создания Национальной академии внутренних дел сегодня в Киеве. «К завершению текущего года планируется ввести работу патрульной полиции на всех магистралях Украины международного значения», - сказал глава государства.
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Как заявил президент, итоги работы Нацполиции подводить рано. «Только начат процесс приема на службу в полицию новых сотрудников, а также проходит переаттестация действующих сотрудников», - сказал Порошенко.
«Понятно, что процесс идет нелегко, вызывая понятное сопротивление, но уверен, что в полиции должны остаться исключительно профессионалы, патриоты и порядочные люди», - подчеркнул Порошенко.