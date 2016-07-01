Легендарный самолет "Антей" вернулся в коммерческую эксплуатацию

Авиакомпания "Авиалинии Антонова", принадлежащая госпредприятию "Антонов", вернула в коммерческую эксплуатацию ранее восстановленный первый в мире широкофюзеляжный самолет Ан-22 "Антей", построенный на авиапредприятии в 1964 году, сообщила пресс-служба "Антонова".

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"30 июня 2016 года грузовой самолет Ан-22, который в свое время стал первым широкофюзеляжным самолетом и до сих пор остается самым большим турбовинтовым транспортным самолетом в мире, перелетел из Киева в Лейпциг в рамках выполнения коммерческих чартерных рейсов в составе авиакомпании "Авиалинии Антонова", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что "Антей" был восстановлен на госпредприятии "Антонов" после длительного пребывания самолета на земле.

"«Антей» грузоподъемностью до 60 т выгодно дополнит флот самолетов Ан-124-100 «Руслан», которые способны перевозить вес до 150 т, и Ан-225 «Мрия» грузоподъемностью до 250 т", - отметили представители предприятия.

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Как сообщал УНИАН, в конце мая этого года государственное предприятие "Антонов" восстановило и подняло в небо Ан-22 "Антей".

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225. По итогам 2014 года "Антонов" незначительно увеличил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом - до 39,3 млн грн.