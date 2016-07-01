Малое приграничное движение между Украиной и Польшей будет восстановлено 2 августа

18:13, 01 июля 2016
Транспорт/Связь
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Действие соглашения о малом приграничном движении между Украиной и Польшей будет восстановлено 2 августа.

Фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

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"Согласно информации МИД Польши, приостановление действия соглашения (о малом приграничном движении - УНИАН) связано с проведением саммита НАТО в Варшаве и Всемирными днями молодежи, которые пройдут в конце июля в Кракове. Действие соглашения о малом приграничном движении будет восстановлено со 2 августа", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Польша сообщила о приостановлении с 4 июля малого приграничного движения с Украиной.

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