Порядок украинского транзита в Казахстан через РФ остается неопределенным - Минэкономразвития

Порядок осуществления международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию Российской Федерации с 1 июля остается неопределенным, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

В частности, такая ситуация возникла в связи с истечением с 1 июля срока действия указа российского президента от 1 января 2016 года, которым установлен особый порядок перевозок украинского транзита в Казахстан через территорию РФ, и по состоянию на сегодняшний день украинская сторона не получала от РФ разъяснений относительно дальнейшего передвижения украинского транзита в данном направлении.

"В связи с отсутствием информации/разъяснений со стороны Российской Федерации пока условия перемещения грузов из Украины через российскую территорию в Республику Казахстан с 1 июля 2016 являются неопределенными", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в случае получения новых сведений Минэкономразвития оперативно разместит информацию на своем официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстана рекомендовало перевозчикам, осуществляющим международные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана, с 1 июля 2016 года организовывать доставку грузов по альтернативным маршрутам в обход территории России.

Читайте такжеКазахстан рекомендует украинским автоперевозчикам с 1 июля везти грузы в обход России

В частности, Казахстан предложил воспользоваться следующими маршрутами: через Грузию, Азербайджан и по Каспийскому морю в казахстанский порт Актау, а также через Турцию, Иран, Туркменистан и Узбекистан.

Российская Федерация запретила с начала года транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.

Согласно указу президента РФ, действие договора о зоне свободной торговли между РФ и Украиной приостановлено с 1 января 2016 года.

Данный указ устанавливает, что международные транзитные автомобильные и ж/д перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через территорию РФ осуществляются только с территории Беларуси.

Указ был официально опубликован 1 января и действует до 1 июля 2016 года.